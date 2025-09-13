VIDEO: Así fue el gol de Arquímides Ordóñez en Estados Unidos

-

Después de haber sido titular con la selección de Guatemala ante Panamá, Arquímides Ordóñez fue titular con el Loudoun United y marcó su cuarto gol en la United Soccer League de los Estados Unidos.

El seleccionado nacional fue una de las sorpresas en la alineación que Luis Fernando Tena utilizó ante los panameños, el pasado lunes, en un partido que la Bicolor empató 1-1 para mantener la ilusión de clasificar al Mundial.

⏲️



Quimi Ordóñez keeps his composure and puts @LoudounUnitedFC ahead! pic.twitter.com/J24EXuHtNP — USL Championship (@USLChampionship) September 13, 2025

"Quimi" hizo el desgaste ofensivo y asistió a Óscar Santis en la anotación de Guatemala.

El talentoso jugador volvió a su equipo y llegó motivado. Fue titular y anotó, lo que sirve para que mantenga un buen ritmo de cara a los juegos de la Selección de octubre ante Surinam y El Salvador.

Up a goal at the half❗️



⚽️ Ordóñez

Mines#LDNvSA | #LoudAndUnited pic.twitter.com/Mv9QD1SXgJ — Loudoun United Football Club (@LoudounUnitedFC) September 13, 2025

Ordóñez disparó cruzado y de derecha, luego de ganar la espalda de los defensores, tras un saque de banda, al minuto 21.

Pese a la anotación, la alegría no fue completa para el guatemalteco, pues su equipo cayó goleada 2-5.