Así despiden a Nidia Bautista, la joven arrollada en zona 18

Nidia Bautista García falleció tras varios días de luchar por su vida.
EN CONTEXTO: Fallece Nidia Bautista, la mujer arrollada en la zona 18
Luego de 14 días de lucha, falleció Nidia Renata Bautista García, de 40 años, tras ser arrollada mientras esperaba a bordo de una motocicleta junto a su pareja en la entrada de la colonia Atlántida, zona 18.
El responsable habría sido un conductor acusado de transitar en estado de ebriedad.
La empresa donde trabajaba, lamentó lo ocurrido y se pronunció ante el fallecimiento de quien fue su colaboradora.
"Nidia, formaba parte fundamental de nuestro equipo en Sally. Su carisma, entrega y hermosa sonrisa dejaron una huella imborrable en cada uno de nosotros y en los clientes que tuvieron la dicha de ser atendidos por ella", dice parte del mensaje.
El día de la tragedia
La noche del 28 de junio, Nidia y su pareja fueron embestidos por un vehículo conducido por Jorge David Rodas, quien se conducía en estado de ebriedad.
Tras el impacto, el vehículo siguió acelerando y Bautista García quedó atrapada abajo, siendo arrastrada por varios metros, lo que le causó quemaduras por fricción y la amputación del brazo derecho por debajo del codo.
Kevin Jiménez, su pareja, sufrió luxación de radio y cúbito de la mano izquierda y fue operado de una lesión en la muñeca y pudo apoyar con las investigaciones correspondientes en una reconstrucción de hechos.