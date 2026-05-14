"Arena Gallo", el nuevo recinto para eventos en Guatemala

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De manera oficial se reveló la construcción de "Arena Gallo", un recinto que albergará shows de artistas nacionales e internacionales en el corazón de la zona 16.

Se trata de una mega obra que se ubicará en el bulevar Austriaco y festejará los shows de grandes estrellas de talla mundial, así como los eventos más atractivos del país.

Ilustración: Arena Gallo.

Esta, junto a Distrito Futeca, podría atraer a grandes personalidades del mundo del espectáculo, el deporte y la cultura, así como los foros y eventos corporativos, promoviendo el turismo de conciertos en la región.

Se trata de un lugar especialmente acomodado para shows masivos prometiendo que la industria del espectáculo crezca y generando miles de empleos.

La idea: "nació en la oficina de Juan Maldonado, hace 8 años estabas claro de que Guatemala necesitaba un proyecto para desarrollar la industria, gracias por desarrollar la idea, nosotros solo la estamos haciendo realidad", comentó Juan Pablo García, de FACTOR, de manera oficial en el evento.

Foto Ilustrativa: Arena Gallo.

Características de Arena Gallo

Su arquitectura reflejará la naturaleza de Guatemala, inspirado en los volcanes, lagos y otros elementos del paisaje único del país.

El lugar tendrá capacidad para 14 mil 500 personas en más de 90 mil metros cuadrados de construcción.

Foto ilustrativa: Arena Gallo.

La construcción será una extensión de Grupo Cayalá, por ello, el área hotelera servirá para albergar a las estrellas que se presenten en el lugar.

Las empresas detrás del proyecto son: FACTOR, ASA Promotions, ZACSA Studio y Ciudad Cayalá.

"Estamos construyendo una plataforma para que Guatemala esté en el mapa del mundo, en convenciones, eventos corporativos, cosas que no pasan en el país, es una inversión de más de $90 millones, generando más de mil 500 empleos, solo en la construcción, todo hecho por manos guatemaltecas, creatividad nacional, para demostrar que en Guatemala podemos hacer obras de clase mundial, elevaremos la industria y a nuestro país", expresó emocionado García.

Foto: José Luis Pos.

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Así será “ArenaGallo” en zona 16, bulevar Austriaco. Video: José Luis Pos. pic.twitter.com/PkzA12yCJy — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) May 15, 2026