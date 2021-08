Cartel Jalisco Nueva Generación amenaza a periodistas por cobertura sobre Michoacán (video)

El video se viralizó en redes sociales y menciona a varios medios de comunicación mexicanos.

Desde tempranas horas de este lunes 9 de agosto circuló en redes sociales un video en el que un hombre que asegura llamarse Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", amenaza a varios medios de comunicación que pertenecen al Grupo Multimedios por una cobertura informativa en el Estado de Michoacán.

Así como a la periodista Azucena Uresti a quien amenaza de muerte si no cesa en sus supuestos ataques en contra del cartel.

“Azucena Uresti, donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí Rubén Oseguera Cervantes, que yo no soy cobracuotas ni extorsiono, ni secuestro”, afirma el hombre.

El video del cartel mexicano

En la grabación, el hombre se encuentra escoltado por personas fuertemente armadas y arremete contra los medios de comunicación:

“Yo, representante el Cartel Jalisco Nueva Generación, me dirijo directamente a Noticias Milenio, no estoy en contra de la libertad de expresión, pero sí de quien me tira a mí directamente. No acarreen ustedes con problemas que no les corresponden porque nunca le he pegado a ningún noticiero porque nunca me habían pegado a mí directamente”, dijo molesto. Además, señala a Televisa, El Universal y Milenio.

El presunto integrante del cartel acusa al líder del Cártel de Tepalcatepec, Juan Farías Álvarez, el abuelo, e Hipólito Mora y al grupo criminal Los Viagras, a quienes acusa de ser secuestradores, cobrar cuotas y ser narcotraficantes disfrazados de autodefensas y añade que estos grupos están entregando dinero a distintos medios de comunicación.

Jalisco Nueva Generación

Este cartel es señalado por el Gobierno de los Estados Unidos como una de las organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del mundo y ha ocupado el lugar que una vez ocuparon Los Zetas.

Después de las amenazas, el Gobierno Mexicano aseguró que cuidará la integridad de periodistas. “El Gobierno de México tomará medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados. Las libertades democráticas están garantizadas junto con el derecho a la información para los ciudadanos”, afirmó Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia.