Joao Félix, atacante portugués del Al-Nassr, fue la figura principal en la contundente victoria 5-1 frente al Al-Fateh, correspondiente a la quinta fecha de la Liga Saudí. El partido también estuvo marcado por el tanto número 949 en la trayectoria profesional de su compatriota Cristiano Ronaldo.
El primer tanto del encuentro llegó al minuto 13, cuando Félix aprovechó una asistencia de Sadio Mané para adelantar a los locales. Con ese marcador se fueron al descanso. Ya en la segunda mitad, el argelino Sofiane Bendebka empató el encuentro al minuto 54 con un certero remate.
Poco después, al minuto 59, el Al-Nassr tuvo la oportunidad de volver a ponerse en ventaja desde los once pasos, como es habitual con Cristiano Ronaldo al frente. Sin embargo, el arquero Amin Al Bukhari logró atajar el penalti con una intervención destacada, frustrando temporalmente al luso.
No obstante, el capitán portugués se redimió apenas un minuto más tarde. Tras una brillante jugada individual, Ronaldo disparó con potencia desde el borde del área, anotando un gol de gran factura que puso el 2-1 en el marcador y aumentó su cuenta personal a 949 tantos, quedando a solo 51 de los mil.
Con el marcador nuevamente a su favor, el Al-Nassr vivió un tramo final arrollador. Joao Félix completó su hat-trick con dos anotaciones más (minutos 68 y 79), mientras que el francés Kingsley Coman también se sumó a la fiesta goleadora con un tanto al 75, cerrando una noche memorable para el equipo.