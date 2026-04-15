Video de los momentos posteriores a un asalto en bus extraurbano

Pasajeros que fueron asaltados terminaron con crisis nerviosa y despojados de sus pertenencias.
OTRAS NOTICIAS: Capturan al padre de uno de los acusados del ataque armado en Jalapa
Un asalto se registró en un bus extraurbano que transitaba en la ruta Interamericana cuando se dirigía al departamento de Guatemala.
Tras el hecho, pasajeros compartieron en redes sociales sus testimonios e indicaron que varios individuos que se mantenían en el transporte ejecutaron un asalto dentro del mismo, despojando a sus víctimas de sus pertenencias.
Tras cometer su fechoría, los responsables se dieron a la fuga con el botín, dejando al resto de pasajeros con crisis nerviosa y asustados.
Minutos más tarde logran grabar un video donde dan declaraciones de los hechos. "Dios bendiga a los ladrones" se escucha, mientras otras personas piden a las autoridades más seguridad.