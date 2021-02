Video: Graban a hombre señalado de acosar a niña en San Marcos

Un automovilista fue grabado por cámaras de seguridad cuando perseguía a una niña de nueve años, el pasado jueves, en San Marcos.

En la secuencia de imágenes se aprecia que el hombre acerca el vehículo a la menor y frena en repetidas ocasiones. La niña notó que era perseguida y se detuvo para evitar acercarse al automóvil.

Sin embargo, el conductor del vehículo bajó y ese momento fue aprovechado por la menor para correr hacia su casa.

"Mi hija llegó muy asustada a la casa y me dijo 'mirá mami, el de un carro azul me amenazó y me dijo que si yo no me subía al carro que él me iba a matar", relata la madre de la niña.

La madre de la menor alertó a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio Público (MP) para denunciar el hecho. Las autoridades llegaron cuando el automovilista aún estaba en el sector, pero no lo detuvieron bajo el argumento que el hecho no ocurrió en flagrancia.

El hombre fue identificado como Daniel Sical Orozco. El MP ya inició una investigación por este caso.

