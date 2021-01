Guatemalteco capta curioso comportamiento del quetzal jamás visto

El fotógrafo de vida silvestre y guía certificado, Marvin W. Laynes, captó un curioso momento de la vida del quetzal que no había sido visto nunca antes en video.

Según una publicación realizada por el guatemalteco en sus redes sociales, se aprecia cómo una pareja de ejemplares se acerca al río para bañarse.

Ambos llegan a las ramas de un árbol muy próximo al agua. El macho aterriza y se posa en el manto acuífero, se queda así unos segundos y luego sumerge totalmente su cuerpo, inmediatamente vuela hacia la misma rama.

Luego, la hembra efectúa el mismo procedimiento y el macho vuelve.

El profesional de la imagen, originario de Quetzaltenango, contó que su experiencia, ocurrió en el Parque Municipal Refugio del Quetzal, ubicado en San Marcos y tras años de monitorear al ave, nunca había notado esta rutina.

"Llevo 12 años fotografiando al quetzal, estudiándolo y viendo su comportamiento. Durante este tiempo he visto que en la época de cortejo lo hacen todo en pareja, construyen el nido, la hembra pone los huevos y los dos trabajan en la incubación por turnos, cuando estos eclosionan, ambos buscan alimento y dan de comer a los pichones. Luego, cuando salen los pichones, ellos salen detrás de ellos, a cuidarlos durante varios meses.

Lo que no sabíamos era cómo mantenían su plumaje intacto, algunas aves utilizan tierra para limpiar sus plumas, otras utilizan insectos como hormigas para eliminar los ácaros de entre las plumas, pero no se sabía de qué manera lo hacía el quetzal. Esta temporada me sorprendió ver cómo se bañaban en pareja, fue sorprendente, no había ningún registro de esto, generalmente investigo acerca del quetzal, pero no sabía cómo se limpiaban y más que lo hacían en pareja", explicó Marvin a Soy502.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marvin W. Laynes (@marvinw.laynes)

W. Laynes explicó que desde la primera vez que vio a un quetzal ha escuchado todo tipo de datos acerca de la especie, esto lo motivó a comprobar si eran verídicos.

"Me contaban cosas que no creía, por eso decidí confirmarlo con mis ojos, efectivamente, muchas cosas que he leído son equivocadas, hacía falta mucha información de la especie, cada año en temporada, me interno entre 2 y 3 meses a observarlos, una vez acampé durante 2 meses y medio, desde que comenzaron a construir el nido hasta que salieron los pichones, es una experiencia increíble, que requiere mucha paciencia, aunque un poco loca, pues no tenía con quien hablar", explicó entre risas.

"Vi a la pareja estuve observando cómo se tiraban pero se asustaron por la presencia de unas tucanesas, así que se retiraron, me tomó dos horas a que regresaran de nuevo para efectuar su baño", dijo.

Aunque no es biólogo, el entusiasta asiste cada temporada, desde hace más de una década, siguiendo al ave nacional, esto le ha permitido notar actitudes diferentes de estos majestuosos ejemplares.

Entre otras anécdotas que compartió a Soy502, es que la hembra y el macho pueden llevar alrededor de 8 frutos en el buche a la vez, para ahorrar tiempo y no dejar solos a los pichones, de esta forma también suavizan el alimento antes de darlo a los pequeños.

"También se decía que las plumas largas del macho servían para el cortejo y si no las tenían no podrían hacerlo. Hasta hoy, he visto a siete machos reproducirse con plumas cobertoras bastante cortas, este era un dato que había leído pero confirmé que no necesariamente es así", aseguró.

MIRA EL MOMENTO:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marvin W. Laynes (@marvinw.laynes)

TE PUEDE INTERESAR: