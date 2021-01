El gesto de un hombre hacia su mascota se hizo viral en redes sociales. El perro disfrutó un momento divertido sobre un juego mecánico de los que funcionan al depositar monedas.

La escena llamó la atención del pasajero de un auto, quien no perdió tiempo y grabó por unos segundos con su teléfono celular, mientras iba pasando por el área.

Luego subió su video a Tik Tok, con el nombre de usuario frenchielife805, y la divertida imagen se viralizó.

Lo más gracioso del clip fue la reacción del can cuando el caballito se activó y comenzó a cabalgar. El perro sacudía su cola alegremente y, por momentos, veía con ternura a su dueño.

El clip está ambientado con la canción "Be my baby", de The Ronettes.

Mira el divertido momento:

@frenchielife805 ♬ Be My Baby - The Ronettes

