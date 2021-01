Un guardabosques grabó el feroz enfrentamiento entre dos tigres, en un parque nacional de la India.

El empleado del servicio forestal del país asiático captó la pelea del siglo entre dos majestuosos ejemplares.

"Pelea de titanes. Solo en la India. Lo mejor que podrán ver", escribió Parveen Kaswan, en su cuenta de Twitter.

Los animales caminaban juntos y luego comienzan a rugir, hasta que se inicia la pelea con garras y colmillos. Luego, uno de los felinos se rinde, recostándose, mientras que el otro se aleja. Y todo sucedió muy cerca de un grupo de turistas que captaron el momento y compartieron el video, el cual se viralizó de inmediato.

MIRA EL VIDEO:

Clash of the titans. Only from India. Best thing you will watch. Received via whatsapp. pic.twitter.com/36qqvhkG5F — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 19, 2021

