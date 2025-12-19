¡En video! Graban imprudencia de piloto de un bus de transporte público

Imprudencia al volante en la zona 18 queda captado en cámara.
OTRAS NOTICIAS: En Florida, migrantes otorgan tutela de sus hijos a allegados por temor a deportación
El piloto de un transporte colectivo fue captado en video mientras realiza maniobras para cambiar de dirección en una calle de la zona 18 capitalina.
En el video se puede observar cómo el bus urbano sube al arriate central, retrocede y avanza en repetidas ocasiones para poder incorporarse a los carriles de la dirección contraria.
Mientras el piloto opera el vehículo, conductores de ambas direcciones le bocinan con indignación ya que por algunos momentos ambos carriles quedan paralizados.