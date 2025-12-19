En Florida, migrantes otorgan tutela de sus hijos a allegados por temor a deportación

-

Tras las masivas deportaciones de migrantes en Estados Unidos, padres de familia han decidido otorgar tutela a personas de confianza.

Cada vez más migrantes indocumentados están dando la tutela de sus hijos a personas de confianza en Estados Unidos por si llegan a ser deportados y sus hijos se quedan solos en el país.

Este poder notarial permite al adulto firmar documentos para los menores en escuelas, hospitales y tribunales si sus padres son detenidos, sin que estos pierdan la custodia legal.

Rosa, una guatemalteca de 32 años, se encontró sola con sus dos hijos cuando las autoridades migratorias detuvieron a su marido en Florida. Por temor a sufrir el mismo destino y a que los niños queden abandonados, decidió conceder la tutela legal de los menores a la activista Nora Sandigo.

“ "Salgo menos a trabajar y tengo miedo de no regresar a casa con mis hijos (...) No es fácil explicarles eso. Mi niño espera que llegue su papá y, como no viene, se pone triste". ” Rosa, migrante guatemalteca.

El aumento de casos coincide con el endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump. Según datos oficiales publicados este mes, las autoridades deportaron a más de 605.000 indocumentados desde el regreso del republicano a la Casa Blanca en enero.

Una acción que marca vidas de niños migrantes

Nora Sandigo recibe los documentos de Rosa. Hace 15 años, esta nicaragüense naturalizada estadounidense empezó a asumir la tutela de niños de familias migrantes a través de su fundación en Miami.

Ahora es la tutora legal de cerca de 350 menores estadounidenses y 137 nacidos en el extranjero, aunque lo ha sido de más de 2.000 niños en total.

Unos 20 de ellos vivieron con ella y sus dos hijas, a veces durante meses e incluso años, cuando sus padres fueron deportados.

Sandigo, de 60 años, cuenta que recibe llamadas diarias de padres que le piden ser tutora de sus hijos y que el número "se ha incrementado de forma espectacular" en los últimos meses.

La activista, que llegó a Estados Unidos como refugiada tras huir de la revolución sandinista en Nicaragua, teme que la actual política migratoria provoca daños psicológicos y resentimiento en toda una generación.

"Amo a los niños y quiero ser útil, poder servirles, pero no en estas circunstancias", dice.

