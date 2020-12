El incidente con youtuber que denuncia a "El Good Chapín" (video)

Los youtubers de "El Good Chapín" compartieron un video del incidente con Helli Barrientos (conocida como "Yani"), quien formaba parte del grupo y denunció agresiones de sus compañeros.

El grupo youtubers guatemaltecos, que se dedican a grabar videos entregando ayuda a familias de escasos recursos, vive un conflicto entre sus integrantes. Helli Barrientos "Yani", asegura que hay intereses económicos detrás y no amor al prójimo. Además, denunció una agresión en su contra.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a los jóvenes discutiendo en un parqueo. Luego, se puede ver que Helli lanza un golpe a Óscar. Mientras que otros tratan de detener el conflicto.

La joven se quita los zapatos y le lanza uno a su compañero. Cuando ya habían logrado detenerlos, Genoveva le jala el cabello a Helli. La hija de Genoveva se involucra y pelea con Helli. Genoveva se enfrenta con otra joven. El resto de compañeros trata de separarlas. Tras unos segundos, se detienen y Helli se va junto a dos jóvenes.

"Lo único que les mueve es el dinero. Doña Genoveva no es la santa señora que todos creen, tengo aruñones en la cara gracias a ella y a su hija. Entre las dos me atacaron. Coca se prestó para esto, Coca me empezó a insultar, yo me alteré y le contesté. Están totalmente dolidos desde la salida de Jurgen y a mí me culpan. Yo no fui culpable de esa salida", dijo Helli en redes.

La joven dice que acudió a la policía para interponer una denuncia por las agresiones. "Esta muchachita se alteró, Yani. Agarró a Coca y le pegó, primero con la mano. Después se quitó el zapato y le pegó en la cabeza. A mí me enfureció porque no se debe hacer eso", expresó Genoveva.

La mujer asegura que ella y su hija no agredieron a la joven. "Esta muchachita (Yani) se arañó toda", aseguró. "Si ella (Yani) era esclavizada por nuestra familia por qué aguantó tres años sin denunciarnos", indicó la hija de Genoveva.

