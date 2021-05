Video: Piloto frena ataque aéreo porque vio que había niños en Gaza

Un video muestra cómo un piloto que estaba a punto de bombardear un edificio, es detenido por el control de comando.

Autoridades de Defensa israelíes hicieron pública una grabación de un presunto diálogo entre un piloto y el control de comando, en donde detienen un ataque.

El video difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel muestra cómo previo al ataque, dialogaron sobre la posibilidad de que en el lugar existieran niños.

El comando indicó al piloto que verificara si en el edificio había niños, por lo que el piloto dijo "se mueven demasiado rápido, no pueden ser niños" y momentos después confirmó sobre la presencia de dos menores. "Así es, hay uno grande y algunos pequeños", añadió.

Luego de la confirmación, el bombardeo fue cancelado, lo que evitó que Israel provocara un aparatoso ataque en contra de víctimas civiles en el que se ha envuelto la Franja de Gaza.

Mira el video: