Motorista amenaza de muerte a conductora en medio del tránsito en zona 9 (video)

-

Motorista amenaza de muerte a una conductora, tras pelear en medio del tránsito en la zona 9 capitalina.

En las últimas horas se ha viralizado, a través de las redes sociales, un video en el que se observa a un motorista amenazando a una conductora en medio del tránsito, en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala.

Las imágenes revelan que el hombre de cabello largo, chumpa y lentes desciende de la motocicleta para discutir con la automovilista, a quien le indica que le podría disparar.

"Imbécil, un plomazo te puedo meter hijo de (...). Bájate o te bajo", se escucha en el audiovisual. Unos momentos después golpea el retrovisor de la automovilista.

Posteriormente, el enardecido motorista regresa y le indica: "Tan varón es tirarme el carro. Bájate o te bajo. Bájate o te bajo", insiste. Después le indica que no le importa qué le tome video.

Finalmente, el tránsito avanza y la conductora se retira del lugar, mientras el motorista regresa a su vehículo para continuar la marcha.

La denuncia

La publicación del video está acompañada de una denuncia que indica que este incidente le sucedió a una conductora y que todo habría comenzado por bocinar, en el bulevar Liberación.

"Hoy me dirigía rumbo a la zona 9. Le bociné a un carro por quedarse parado en el carril izquierdo (carril 1 de 5) en el bulevar Liberación, queriendo pasarse a los carriles que siguen para el Obelisco. Atrás de ese carro iba una moto que supongo iba a hacer lo mismo que el carro, por lo que asumo se lo tomó personal", se lee en la denuncia.

La conductora explicó: "Al rebasarlos a ambos me siguió utilizando palabras @!&*:;; Al cruzar en la 8va. calle nos paró el semáforo y se bajó de la moto a seguir diciendo cosas feas, dando golpes a mi carro (me quebró el retrovisor). Ni quise bajar el vidrio para aclararle que no había sido a él".

También relató: "Nos dio verde el semáforo y al cruzar en la 6 avenida mejor me orillé a pedir apoyo a unos agentes de seguridad que estaban en un local. Él se bajó de nuevo y los policías (de tránsito) me dijeron que llamara a la policía (nacional), porque él no debía hacer este tipo de cosas. Ellos no eran de la PNC, pero se portaron muy amables y al empezar a llamar a la policía se montó a la moto y huyó", puntualizó.

Además, explicó que al llegar la Policía Nacional Civil (PNC) fue escoltada hacia la estación para que colocara la respectiva denuncia en contra del motorista. Estas son las imágenes de lo ocurrido: