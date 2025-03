Así salió Zelensky de la Casa Blanca tras reunión con Trump y Vance

-

Un video muestra la salida del presidente ucraniano Volodimir Zelensky tras sostener un encuentro calificado de "hostil" por la prensa mundial con el presidente Trump y el vicepresidente Vance.

Volodimir Zelensky salió de la Casa Blanca sin emitir declaración alguna tras reunirse con el presidente de Estados Unidos Donald Trump y su compañero de fórmula J.D. Vance. Esto se puede observar en un video publicado por el sitio de la organización CSpan.

Dicha entidad, es un servicio público creado por la industria estadounidense de televisión por cable y transmite en vivo desde la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, entre otros foros.

En esta ocasión, CSpan publicó en su cuenta de X el momento exacto en que Zelensky sale de la Casa Blanca para abordar su vehículo sin detenerse a atender a los medios de comunicación.

Ukrainian President Zelenskyy departs the White House. pic.twitter.com/OK2TIOzLZg — CSPAN (@cspan) February 28, 2025

La reunión sostenida en el Despacho Oval, mostró un intercambio acalorado entre Trump y Zelensky, esto mientras las cámaras mostraban a Oksana Markarova, embajadora ucraniana, sosteniendo la cabeza en una clara muestra de comunicación no verbal.

Oksana Markarova, embajadora ucraniana, se agarra la cabeza mientras escucha el intercambio verbal entre Trump y Zelensky. (Foto: truthpress.com)

El intercambio entre Trump y Zelensky provocó que se cancelara una conferencia de prensa y una ceremonia destinada a la firma de un acuerdo sobre minerales entre Ucrania y EE. UU.

Según la corresponsal de prensa Jacqui Heinrich, los funcionarios de la Casa Blanca informaron que "Trump echó a Zelensky, no se fue por su cuenta", y agregó que los ucranianos estaban "rogando" por un reinicio (de la discusión), pero Marco Rubio, secretario de Estado y Michael Waltz, Consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, habrían dicho que el presidente ucraniano debía abandonar los terrenos de la Casa Blanca.

WH OFFICIALS TELL FOX:

-TRUMP KICKED OUT ZELENSKYY – HE DID NOT WALK OFF ON HIS OWN

-RARE MINERALS DEAL WAS NOT SIGNED.

- WH SAYS “UKRAINANS WERE BEGGING TO RESET” BUT RUBIO AND WALTZ INFORMED THEM ZELENSKYY NEEDS TO LEAVE WHITE HOUSE GROUNDS, RETURN WHEN HE’S READY FOR PEACE… — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) February 28, 2025

Arriba a Londres

Este domingo 1 de marzo, Zelensky pisó suelo inglés para ser recibido por el primer ministro británico Keir Starmer en la residencia londinense de Downing Street.

La visita se da en el marco de la cumbre que reunirá a líderes europeos y al secretario general de la OTAN Mark Rutte, en la cual se discutirán aspectos sobre seguridad en dicho continente.