Video: Piloto de tráiler ayuda a apagar el fuego en un vehículo

Ante la emergencia un conductor descendió de su vehículo y ayudó a sofocar las llamas.
Momentos de tensión vivieron conductores que transitaban por la calzada Raúl Aguilar Batres luego que una motocicleta prendiera en llamas en medio del tránsito.
El incendio sucedió frente a colonia Monte María, en la zona 12 de Villa Nueva, donde también circulaba un transporte pesado. El piloto del mismo, al percatarse de las llamas no dudó y se bajó del vehículo para apoyar al motociclista.
El conductor ayudó regando el agente extinguidor sobre el fuego y sofocó las llamas. Al lugar se presentaron los Bomberos Municipales quienes dieron atención prehospitalaria al motorista.
En las imágenes se puede observar a la motocicleta tendida en el asfalto y a varias personas que se detuvieron a auxiliar.