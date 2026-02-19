Video: Piloto de tráiler ayuda a apagar el fuego en un vehículo

Motocicleta se incendió en calzada Aguilar Batres frente a colonia Monte María zona 12, Villa Nueva.



Conductor de transporte pesado le ayudó, regando el agente extinguidor sobre el fuego.



CBM auxilió a motorista. Queda habilitado el tránsito hacia Guatemala.#TransitoGT… pic.twitter.com/fiEJglem19