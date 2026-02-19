Intervienen empresa que administra el parqueo del Aeropuerto

-

Según las autoridades, la empresa ocupaba el espacio de forma irregular desde 2016.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que la empresa Constructores y Consultores Viales, Sociedad Anónima (COCVISA), que administra el parqueo del Aeropuerto Internacional La Aurora será intervenida.

La acción se llevó a cabo en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.

De acuerdo con la cartera de Comunicaciones, personal de la Procuraduría General de la Nación (PGN), en coordinación con representantes del CIV y la Policía Nacional Civil (PNC), acudieron a las oficinas del parqueo para notificar formalmente a la empresa y ejecutar la intervención correspondiente.

Las autoridades acudieron al parqueo del Aeropuerto Internacional La Aurora. (Foto: CIV / Soy502)

El CIV recalcó que la acción se da luego que COCVISA ocupó el parqueo durante 10 años sin contar con derecho vigente para su administración y acumuló una deuda superior a los Q30 millones con las autoridades.

Caso lleva más de una década

En octubre de 2025, Soy502 consultó con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), sobre la situación de COCVISA ya que a principios de ese mes aumentó el precio de las tarifas del parqueo.

La Dirección explicó que la empresa no consultó el cambio de las tarifas y que desde 2015 el contrato les fue revocado.

La DGAC informó que la empresa COCVISA es la que administra los parqueos y obtuvo un contrato de arrendamiento en 2014, pero que un año después se rescindió por considerarse lesivo.

Explicó que en 2015 la Auditoría Interna de la DGAC realizó un estudio económico y aconsejó la terminación anticipada del contrato por ser lesivo a los intereses institucionales.

El estudio estuvo enfocado en los montos que la Dirección iba a percibir versus los montos que por arrendamiento o lucro la administración del parqueo percibiría.

Con la invervención las autoridades podrán administrar el parqueo. (Foto: CIV / Soy502)

Indicó que la empresa planteó una serie de recursos administrativos que fueron declarados sin lugar y que el proceso de judicializó en 2016 en una Sala de lo Contencioso Administrativo, la cual declaró sin lugar su demanda.

Según la DGAC esto "quiere decir que queda firme la terminación anticipada del contrato", pero no conformes con los resultados, la empresa promovió un recurso de casación y volvió a perder en 2017, también presentaron un amparo y tampoco les fue otorgado.

En esa ocasión, la DGAC informó que tenían un proceso vigente con la PGN para el cobro de las rentas atrasadas y la desocupación y que presentaron una denuncia en el Ministerio Público (MP) "porque hay una ocupación ilegal".

Con la ejecución de la orden judicial, las autoridades gubernamentales retomarán el control del área de estacionamiento del principal aeropuerto del país.

"Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, el cumplimiento de la ley y la recuperación de las áreas del Aeropuerto Internacional La Aurora", precisó la cartera de Comunicaciones.

Sin embargo, el CIV no detalló cuál será el mecanismo que se utilizará para garantizar la continuidad del servicio de parqueo, aunque se prevé que se adopten medidas administrativas para evitar afectar a los usuarios.