(VIDEO) Real Madrid golea en su único amistoso de pretemporada

El Real Madrid goleó este martes 4-0 en su visita al Tirol austríaco, en Innsbruck, en su único amistoso de pretemporada antes de su entrada en la competencia en la Liga española.

Con doblete del francés Kylian Mbappé (13,59) y los tantos de los brasileños Eder Militao (11) y Rodrygo (81), el Merengue hizo valer la lógica contra el modesto club local.

Xabi Alonso aprovechó para definir su once titular que usará en las próximas fechas del torneo liguero. En Austria, se pudo ver a un equipo más "rodado" tras la presentación en el Mundial de Clubes 2025 de la FIFA.

Además de la baja de Camavinga por un esguince de tobillo, la gran novedad fue el debut de Álvaro Carreras con la camiseta merengue, tras su regreso a la institución luego de un paso con el Benfica de Portugal.

Cabe destacar que para este duelo, Vinicius Junior portó el gafete de capitán en ausencia de Fede Valverde, que se está recuperando de una lesión muscular, aunque el uruguayo apunta a estar en el estreno liguero.

Quieren volver

Tras una temporada sin títulos, el Real Madrid busca este año recuperar terreno doméstico contra el FC Barcelona y reclamar su rango europeo en la Liga de Campeones.

El equipo entrenado por Xabi Alonso hará su gran debut en LaLiga el próximo martes, cuando recibirá en el Santiago Bernabéu al Osasuna.