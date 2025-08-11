¡Se rompe el vestuario! Un jugador del PSG es apartado del equipo

-

El guardameta italiano Gianluigi Donnarumma no formará parte de la expedición del PSG a Udine para disputar el miércoles la final de la Supercopa de Europa frente al Tottenham. Esta ausencia se interpreta como un indicio claro de su posible salida del club.

Pocos días después de anunciar oficialmente la incorporación del joven arquero Lucas Chevalier, de 23 años y considerado el portero con mayor proyección de la entidad, Donnarumma no ha sido siquiera incluido en la convocatoria para el primer encuentro oficial de la temporada. Según dicen en Francia, el portero está molesto con esta decisión que fue avalada por el cuerpo técnico.

❌ La relación Donnarumma - PSG está rota.



Todo apunta a salir este verano de París... o el próximo, como agente libre.



La Premier League es el destino más probable.



[@FabrizioRomano] pic.twitter.com/vsY9dfkcaZ — Soy Calcio (@SoyCalcio_) August 11, 2025

La directiva ya había comunicado al jugador su intención de que buscara una salida, aunque el internacional italiano, cuyo contrato expira al término de esta temporada, aún contemplaba la posibilidad de quedarse y marcharse libre más adelante, en busca de un mejor contrato.

Sin embargo, al dejarlo fuera de la convocatoria, el club parisino lanza un mensaje inequívoco: si decide permanecer, no contará con minutos, justo en una temporada crucial que culmina con un Mundial. La prensa inglesa asegura que el Chelsea y el Manchester United siguen de cerca la situación para intentar ficharlo, ya que podría salir por un precio menor a los 40 millones de euros.