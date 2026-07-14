Capturan al presunto responsable de haber abusado de una niña de 10 años

La agresión sexual habría quedado grabada y difundida en redes sociales, evidencia que sirvió para que las autoridades dieran con el presunto responsable.
OTRAS NOTICIAS: ¡En segundos! Mujer intentaba cruzar la calle cuando la asaltan en Escuintla (Video)
Un hombre de 43 años fue capturado en San Andrés Sajcabajá, Quiché, luego de ser señalado de haber abusado sexualmente de una niña de 10 años.
Según informó la Policía Nacional Civil, la captura se realizó en la aldea Chiboy 1, San Andrés Sajcabajá, Quiché, dónde investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) ejecutaron la orden de captura de Andrés "N", de 43 años.
El ahora capturado, es señalado del delito de Agresión sexual, desde el 10 de julio de 2026, solicitado por un juzgado local.
Grabado y en redes sociales
Según informaron las autoridades, esta captura se dio mediante técnicas de investigación y en seguimiento a un hecho ocurrido el día 01 de julio del 2026, el cual se difundió en redes sociales.
Se trata de un video con fecha 30 de junio del 2026, donde un hombre agredía sexualmente a una menor de 10 años aproximadamente en ese mismo lugar.