Vandalismo: hombre lanza piedras contra estación de Transmetro (video)

  • Por Reychel Méndez
03 de febrero de 2026, 07:16
El responsable ha sido identificado y las autoridades realizaran las acciones necesarias. (Foto: Captura de video/Amilcar Montejo)

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que una persona daña la estructura de la estación.

Un hecho de vandalismo quedó grabado en las cámaras de seguridad en la estación de Transmetro de Las Capuchinas en la zona 1 capitalina.

La grabación muestra cómo una persona lanza piedras en repetidas ocasiones a la estación, causando daños a la infraestructura. 

Según la información compartida por las autoridades, los daños se registraron en tres vidrios del andén y en la pantalla de la máquina de recarga para tarjetas ciudadanas. 

Tras revisar las grabaciones se logró identificar al culpable y se procedió a imponer las denuncias correspondientes

Mira el video: 

  • Últimas noticias de Guatemala

