Árbitra denuncia a jugador que la agredió durante partido en Quiché

La árbitra fue agredida luego de sacarle al jugador una tarjeta amarilla.
El sábado 31 de enero se registró un incidente entre un jugador y una mujer árbitro.
Todo ocurrió durante un encuentro de fútbol entre el Deportivo Ixil y Colección X, el cual se disputó en San Juan Cotzal, Quiché.
Según las imágenes que circularon en redes sociales, el jugador le dio un puñetazo a la árbitra luego de que esta le sacara tarjeta amarilla.
Presenta una denuncia
Este lunes, Manuela Marroquín, la agredida, se presentó ante el Ministerio Público, en el municipio de San Juan Cotzal, departamento de Quiché, para declarar, luego de haber interpuesto una denuncia contra el jugador Bernabé Lázaro Cruz.
Según Marroquín, el hecho ocurrió cuando el partido estaba por terminar. Cruz recibió una falta por lo que ella pitó para evitar que ambos jugadores tuvieran algún contacto físico, fue allí cuando Cruz la insultó.
Ella le sacó tarjeta amarilla, lo que causó que el jugador le propinara un puñetazo en el rostro.
Este fue el momento: