Video: Vehículo vuelca al colisionar con otro automóvil en Antigua

La PMT de Antigua Guatemala compartió las imágenes del percance vial ocurrido en la ciudad colonial.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Antigua Guatemala compartió en redes sociales, un video en el que se observa un accidente de tránsito.

En las imágenes se aprecia que un vehículo blanco transitaba sobre la 1ra. avenida sur en dirección a la 7a calle oriente, pero de pronto el conductor pierde el control.

El video da cuenta que el automotor colisiona con un carro que se encontraba estacionado a la orilla de la carretera y queda volcado en el carril contrario.

Tras ello, las autoridades correspondientes llegaron al lugar para verificar lo sucedido, posteriormente el vehículo fue retirado por una grúa.

Recomendación

Este es el segundo accidente de tránsito que sucede de manera similar en agosto del presente año, en Antigua Guatemala. Por ello, las autoridades de la ciudad colonial solicitan responsabilidad al conducir.

"Sé un conductor responsable. Cada segundo al volante cuenta, respeta los límites de velocidad y cuida tu vida y la de los demás", indicó la PMT de Antigua Guatemala.