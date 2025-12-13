Fechas y horarios para los juegos de Xelajú ante Monterrey

La Concacaf confirmó las fechas, los horarios y las sedes en los que se disputarán los partidos de la primera ronda de la Copa de Campeones, en la que Xelajú representará a Guatemala.
Los chivos estarán en la competiciones de clubes más importante de la región al haberse consagrado subcampeones de la Copa Centroamericana 2025.
Enfrentarán al Monterrey, el equipo más regular durante la temporada 2023-2024 de la Liga MX.
El primer juego será en el estadio Cementos Progreso, con los chivos como locales, el miércoles, 4 de febrero, a las 7 de la noche.
La vuelta se disputará en el BBVA de Monterrey, a las 9 de la noche del miércoles 11 de febrero.
El ganador de la llave avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al ganador de la llave entre el Cruz Azul (México) y el Vancouver (Canadá).
Xelajú recién quedó eliminado del Apertura 2025, al caer en las semifinales ante Antigua. Ahora se enfocará en reforzar al plantel de cara a la serie internacional.
CALENDARIO
Copa de Campeones de la Concacaf
Enfrentamiento 4 - Primera ronda
IDA
Xelajú vs. Monterrey
Miércoles, 4 de febrero
7:00 p. m.
Estadio Cementos Progreso
VUELTA
Monterrey vs. Xelajú
Miércoles, 11 de febrero
9:00 p. m.
Estadio BBVA