Fechas y horarios para los juegos de Xelajú ante Monterrey

La Concacaf confirmó las fechas, los horarios y las sedes en los que se disputarán los partidos de la primera ronda de la Copa de Campeones, en la que Xelajú representará a Guatemala.

Los chivos estarán en la competiciones de clubes más importante de la región al haberse consagrado subcampeones de la Copa Centroamericana 2025.

¡El Equipo Ideal de la temporada Centroamericana 2025! ⭐️ pic.twitter.com/iAIDKuP5dg — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 11, 2025

Enfrentarán al Monterrey, el equipo más regular durante la temporada 2023-2024 de la Liga MX.

El primer juego será en el estadio Cementos Progreso, con los chivos como locales, el miércoles, 4 de febrero, a las 7 de la noche.

Monterrey vs Xelajú



Batalla por un lugar en Octavos de Final ⚔️ pic.twitter.com/8rVUB4YSUJ — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 11, 2025

La vuelta se disputará en el BBVA de Monterrey, a las 9 de la noche del miércoles 11 de febrero.

El ganador de la llave avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al ganador de la llave entre el Cruz Azul (México) y el Vancouver (Canadá).

Xelajú recién quedó eliminado del Apertura 2025, al caer en las semifinales ante Antigua. Ahora se enfocará en reforzar al plantel de cara a la serie internacional.

CALENDARIO

Copa de Campeones de la Concacaf

Enfrentamiento 4 - Primera ronda

IDA

Xelajú vs. Monterrey

Miércoles, 4 de febrero

7:00 p. m.

Estadio Cementos Progreso

VUELTA

Monterrey vs. Xelajú

Miércoles, 11 de febrero

9:00 p. m.

Estadio BBVA