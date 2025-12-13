Fechas y horarios para los juegos de Xelajú ante Monterrey

Versión Impresa
  • Con información de Rudy Martínez / Colaborador
12 de diciembre de 2025, 18:19
Xelajú es el actual subcampeón de la Copa Centroamericana. (Foto: Nuestro Diario)

La Concacaf confirmó las fechas, los horarios y las sedes en los que se disputarán los partidos de la primera ronda de la Copa de Campeones, en la que Xelajú representará a Guatemala.

Los chivos estarán en la competiciones de clubes más importante de la región al haberse consagrado subcampeones de la Copa Centroamericana 2025.

 

 

Enfrentarán al Monterrey, el equipo más regular durante la temporada 2023-2024 de la Liga MX.

El primer juego será en el estadio Cementos Progreso, con los chivos como locales, el miércoles, 4 de febrero, a las 7 de la noche.

 

 

La vuelta se disputará en el BBVA de Monterrey, a las 9 de la noche del miércoles 11 de febrero.

El ganador de la llave avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al ganador de la llave entre el Cruz Azul (México) y el Vancouver (Canadá).

Xelajú recién quedó eliminado del Apertura 2025, al caer en las semifinales ante Antigua. Ahora se enfocará en reforzar al plantel de cara a la serie internacional.

CALENDARIO

Copa de Campeones de la Concacaf

Enfrentamiento 4 - Primera ronda

IDA

Xelajú vs. Monterrey

Miércoles, 4 de febrero

7:00 p. m.

Estadio Cementos Progreso

VUELTA

Monterrey vs. Xelajú

Miércoles, 11 de febrero

9:00 p. m.

Estadio BBVA

