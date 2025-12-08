En pleno desfile se escuchan los disparos contra alcalde de Masagua (video)

Un nuevo video ha salido a luz, en el cual se logran escuchar las detonaciones que acabaron con la vida del alcalde de Masagua.
EN CONTEXTO: Esposa de alcalde de Masagua rompe el silencio durante el funeral (video)
Nelson Marroquín, alcalde de Masagua, Escuintla, fue víctima de un ataque armado durante un desfile en la aldea Obero, que se realizaba la noche del 6 de diciembre.
Varias imágenes del trágico momento han circulado en redes sociales.
Esta vez, un nuevo video muestra el momento en que se escuchan 3 disparos. Además, en las imágenes se ve a un sujeto que aparentemente esconde algo y huye del lugar después de que se escuchan las detonaciones.
Mira aquí el video:
Durante el evento, el jefe edil iba acompañado de su esposa Fernanda Arriola Marroquín, quien al ritmo de la música del desfile, bailaba y saludaba a los residentes de la localidad, cuando ocurrió el ataque.
Marroquín será velado durante tres días para posteriormente ser sepultado el martes 9 de diciembre.