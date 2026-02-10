Videos impactantes: Joven es atropellada al cruzar calle en Monterrey, México

-

Los padres de la víctima indicaron que padece de trastornos de personalidad, lo que habría provocado que caminara y corriera desorientada en una carretera muy transitada.

Un fuerte accidente de tránsito quedó grabado desde distintos ángulos luego de que una mujer se cruzara la avenida Paseo de los Leones y Diego Velázquez, en Monterrey, México.

En las imágenes se observa el momento en que una joven mujer caminaba descalza sobre la carretera, mientras un agente policial iba detrás de ella pidiéndole a los automovilistas que disminuyeran la velocidad para evitar un percance vial.

Posteriormente, la joven se hace a un costado de la vía y continúa su marcha. Sin embargo, de un momento a otro corre hacia la carretera ante la mirada de los demás conductores que se habían detenido al percatarse que se atravesaría.

Al llegar al tercer carril, la mujer se detiene y un automóvil de color blanco no logra frenar ni esquivarla e impacta brutalmente con la víctima, quien salió proyectada y que terminó cayendo de lleno en la cinta asfáltica.

Mira aquí los videos:

Una mujer de 25 años se lanzó contra vehículo en movimiento sobre la Av. Paseo de los Leones en Monterrey, Nuevo León.



Aparentemente, momentos antes la mujer que viajaba con sus papás, comenzó a presentar una conducta rara por lo que se bajó y comenzó a correr. pic.twitter.com/8LjV2qy71V — @notiZASnews (@notiZASnews) February 9, 2026

En otro video, se logra observar cuando el agente policial que trataba de cuidarla al principio, corre para auxiliarla, pero debido a los fuertes golpes queda inconsciente sobre el pavimento.

Contenido sensible; ocurrió en Monterrey Nuevo León en la Av. leones, una chica se arrojó a un vehículo en movimiento. pic.twitter.com/S7sAfkfd2f — SUGARITA MAGNETICA ✨ (@CarneDeAzucar) February 9, 2026

En un tercer video se ve más de cerca el momento del fuerte accidente, en el que el automóvil transita a alta velocidad, por lo que ya no pudo frenar su marcha.

Captan aparatoso accidente donde una mujer se lanza al paso de un auto en plena Av. Leones en Monterrey.

Fue trasladada grave a un hospital. pic.twitter.com/A6wYrbnvot — Yadith Valdez (@yadithvaldez) February 9, 2026

Trastornos de personalidad

Según informó la Policía y Secretaría de Seguridad de Monterrey, los padres indicaron que se trata de una joven de 25 años que padece de trastornos de personalidad, los cuales son afecciones mentales crónicas. Ella se había retirado momentos antes del vehículo familiar.

De momento se desconoce el estado de salud de esta mujer que fue posteriormente trasladada a un centro asistencial en estado grave.