Videos impactantes: Joven es atropellada al cruzar calle en Monterrey, México

Los padres de la víctima indicaron que padece de trastornos de personalidad, lo que habría provocado que caminara y corriera desorientada en una carretera muy transitada.
Un fuerte accidente de tránsito quedó grabado desde distintos ángulos luego de que una mujer se cruzara la avenida Paseo de los Leones y Diego Velázquez, en Monterrey, México.
En las imágenes se observa el momento en que una joven mujer caminaba descalza sobre la carretera, mientras un agente policial iba detrás de ella pidiéndole a los automovilistas que disminuyeran la velocidad para evitar un percance vial.
Posteriormente, la joven se hace a un costado de la vía y continúa su marcha. Sin embargo, de un momento a otro corre hacia la carretera ante la mirada de los demás conductores que se habían detenido al percatarse que se atravesaría.
Al llegar al tercer carril, la mujer se detiene y un automóvil de color blanco no logra frenar ni esquivarla e impacta brutalmente con la víctima, quien salió proyectada y que terminó cayendo de lleno en la cinta asfáltica.
Mira aquí los videos:
En otro video, se logra observar cuando el agente policial que trataba de cuidarla al principio, corre para auxiliarla, pero debido a los fuertes golpes queda inconsciente sobre el pavimento.
En un tercer video se ve más de cerca el momento del fuerte accidente, en el que el automóvil transita a alta velocidad, por lo que ya no pudo frenar su marcha.
Trastornos de personalidad
Según informó la Policía y Secretaría de Seguridad de Monterrey, los padres indicaron que se trata de una joven de 25 años que padece de trastornos de personalidad, los cuales son afecciones mentales crónicas. Ella se había retirado momentos antes del vehículo familiar.
De momento se desconoce el estado de salud de esta mujer que fue posteriormente trasladada a un centro asistencial en estado grave.