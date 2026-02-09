¡Asalto de película! Simulan operativo policial y vuelan blindado en Italia (video)

-

Los asaltantes montaron todo un operativo y utilizaron explosivos para obtener el dinero.

Un furgón blindado fue atacado por una banda de delincuentes con "disciplina paramilitar" en plena carretera, sobre la ruta estatal 613, que conecta las ciudades de Lecce y Brindisi, en el sur de Italia.

Según detalló Infobae, como parte del plan, los atacantes incendiaron varios automóviles en la autopista para provocar un embotellamiento, lo que les permitió abordar el camión y colocar explosivos para poder acceder al interior.

Luego rodearon el blindado e intentaron abrirlo, primero con armas largas y luego mediante los explosivos.

El operativo destacó por el nivel de sofisticación, pues la banda utilizó vehículos con luces intermitentes para camuflarlos como vehículos civiles de servicio policial para perpetrar el atraco en medio de la confusión.

Mira aquí las imágenes:

| ¡De película! Un comando armado ha sembrado el caos en la carretera Lecce-Brindisi (Italia) al asaltar dos furgones blindados.



Coches incendiados, tiroteos y una persecución de infarto que ya deja dos detenidos. pic.twitter.com/xOBqg8uPNl — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 9, 2026

Los videos grabados por conductores que pasaban por el lugar muestran al menos a seis personas con el rostro cubierto, algunas con overoles blancos y portando armas.

El ataque habría dejado un saldo de dos detenidos, un tiroteo con Carabineros y la mayoría de la banda prófuga con dos millones de euros.