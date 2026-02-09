Versión Impresa
Viento acelerado y bajas temperaturas para este martes 10 de febrero

  • Por Jessica González
09 de febrero de 2026, 14:41
Las bajas temperaturas seguirán afectando al país. (Foto: Shutterstock)

Abrígate bien porque las bajas temperaturas continuarán en el territorio nacional. 

Para este martes 10 de febrero el viento seguirá soplando del norte a una velocidad de 30 y 35 kilómetros por hora. 

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), habrá nublados parciales del norte al centro del país.

Por la tarde se espera una disminución gradual de la nubosidad.

El cielo estará despejado, pero persistirá el frío y las bajas temperaturas, sobre todo en Occidente y Centro del país.

Autoridades piden precaución ante el viento acelerado y el frío de la madrugada.

