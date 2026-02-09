¡Atado de pies y manos! Localizan cuerpo de un joven dentro de un costal

La víctima era conocida por organizar eventos.
El cuerpo de Marlon Marroquín, de 31 años, fue localizado sin vida, torturado, amarrado y dentro de un costal, en un sector desolado de la 4a. calle, zona 6, colonia Los Pinos, Chimaltenango.
Vecinos del sector observaron una camionetilla negra salir a gran velocidad del callejón donde después ubicaron el cadáver.
"Recibimos llamadas de vecinos que dicen observar bultos sospechosos, a veces resultan ser animales. Sin embargo, en esta ocasión, nos percatamos de que se trataba de una persona envuelta en sábanas dentro de un costal y atada de pies y manos, así como señales de violencia", explicó Saulo Morales, de los Bomberos Voluntarios.
El Ministerio Público se hizo presente en la escena y realizó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a la morgue correspondiente como XX, pero poco después, amigos de la víctima confirmaron su identidad.
Tenía negocio
Comentaron que era residente de la colonia El Esfuerzo, en Chimaltenango, y se dedicaba a un negocio propio relacionado con la organización de eventos.
La Policía Nacional Civil (PNC) continúa con las investigaciones para esclarecer el crimen y dar con los responsables.