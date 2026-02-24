¡Rasgada! Viento rompe la bandera de Guatemala en la Plaza de la Constitución (video)

Las ráfagas de viento le han generado daños a la bandera de Guatemala ubicada en el Centro Histórico.
La bandera de Guatemala que se encuentra izada en la Plaza de la Constitución, sufrió daños provocados por las ráfagas de viento que se registran en el país, este lunes 23 de febrero.
Los fuertes vientos son derivados del ingreso del frente frío número 12 de la temporada, lo que ha generado percances en varios departamentos del país.
Los mismos se han hecho notar en el Centro Histórico, en donde la bandera de Guatemala que se ondea frente al Palacio Nacional de la Cultura ha quedado con una parte rota.
En las imágenes se observa la rasgadura que le provocó el viento, el cual ha incrementado su velocidad en las últimas horas.