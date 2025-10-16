¡9,000 almas por la paz! La Vigilia Católica más grande regresa a Guatemala

-

Todo está listo para la gran jornada de oración en la vigilia carismática católica en el Estadio Cementos Progreso.

La Plazoleta del Estadio Cementos Progreso se convertirá en la capilla de oración más grande, reuniendo a más de nueve mil personas con un objetivo: pedir a Dios por la paz de las familias, Guatemala y el mundo.

La 42 edición de la Vigilia por la Paz, que cada año celebra la Renovación Carismática Católica, comenzará el viernes 31 de octubre a las 18:00 horas, para terminar a las 6:00 horas del sábado 1 de noviembre.

Como cada año, Jesús Sacramentado será el invitado de honor de la vigilia. (Foto: Cortesía Renovación Carismática Católica)

"Como buenos católicos debemos asistir para ir a vivir el culmen de nuestra fe, que es la santa eucaristía, adorar a Jesús Sacramentado y pedir por la paz", dio a conocer José Antonio Morales, coordinador de la vigilia.

En torno al lema Jesús es nuestra paz, serán doce horas de alabanza, oración, prédicas, adoración eucarística y la santa misa, con la participación de sacerdotes y músicos nacionales e internacionales.

Más de 2 mil servidores se han preparado para atender a los asistentes. (Foto: Cortesía Renovación Carismática Cristiana)

Para participar

La ofrenda es de Q40 y las entradas ya están disponibles en las librerías católicas. También se pueden solicitar por medio del WhatsApp 4332-5965, o bien, el día del evento en taquilla, a partir de las 16:00 horas.

"Es una actividad para toda la familia, por lo que los niños que midan 1.20 metros o menos, tienen entrada libre", comentó Morales.