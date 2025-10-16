¡9,000 almas por la paz! La Vigilia Católica más grande regresa a Guatemala

Todo está listo para la gran jornada de oración en la vigilia carismática católica en el Estadio Cementos Progreso.
LEE TAMBIÉN: Fundación y desarrollo de Estanzuela, 200 años después
La Plazoleta del Estadio Cementos Progreso se convertirá en la capilla de oración más grande, reuniendo a más de nueve mil personas con un objetivo: pedir a Dios por la paz de las familias, Guatemala y el mundo.
La 42 edición de la Vigilia por la Paz, que cada año celebra la Renovación Carismática Católica, comenzará el viernes 31 de octubre a las 18:00 horas, para terminar a las 6:00 horas del sábado 1 de noviembre.
"Como buenos católicos debemos asistir para ir a vivir el culmen de nuestra fe, que es la santa eucaristía, adorar a Jesús Sacramentado y pedir por la paz", dio a conocer José Antonio Morales, coordinador de la vigilia.
En torno al lema Jesús es nuestra paz, serán doce horas de alabanza, oración, prédicas, adoración eucarística y la santa misa, con la participación de sacerdotes y músicos nacionales e internacionales.
Para participar
La ofrenda es de Q40 y las entradas ya están disponibles en las librerías católicas. También se pueden solicitar por medio del WhatsApp 4332-5965, o bien, el día del evento en taquilla, a partir de las 16:00 horas.
"Es una actividad para toda la familia, por lo que los niños que midan 1.20 metros o menos, tienen entrada libre", comentó Morales.