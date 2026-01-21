El reto más grande: Amarini Villatoro enfrenta al monarca nacional del futbol tico

El guatemalteco Amarini Villatoro, técnico del Cartaginés, tendrá su revancha contra el campeón Alajuelense, cuando lo reciba este miércoles (8:00 p. m.), por la tercera jornada del torneo Clausura 2026, del futbol costarricense.
Los manudos fueron verdugos de Amarini recién en diciembre pasado, privándolo de salir campeón de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2025, con Xelajú en el estadio Cementos Progreso.
Casi un mes y medio después, el cobanero se los volverá a topar, solo que ahora como timonel de los brumosos, club con el que ha triunfado en los primeros dos encuentros del recién comenzado certamen.
Para Villatoro este choque representa su primera gran prueba de fuego, pues tiene enfrente al monarca nacional y tricampeón centroamericano y ganar es obligado para seguir en la parte alta de la tabla.