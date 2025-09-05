Vinculan estructura criminal con secuestro de José Andrés Contreras

-

José Andrés Contreras Santizo, de 20 años, desapareció desde el pasado 3 de junio y su familia sigue sin saber nada sobre su paradero.

EN CONTEXTO: Capturan a dos presuntos implicados en secuestro de José Andrés Contreras

El martes 3 de junio, a las 10:00 horas fue la última vez que tuvieron comunicación con José Andrés, quien indicó que iría al gimnasio, salió de un condominio ubicado en Condado El Naranjo, pero ya no regresó.

El pasado 4 de septiembre, el Ministerio Público (MP) informó acerca de la captura de dos personas que están presuntamente implicadas en el secuestro, esto como resultado de los allanamientos realizados en colonias ubicadas en la zona 4 de Mixco (Jardines de Minerva I, Villa de Minerva y Villa de San José III), así como en la zona 2 de Santa Catarina Pinula.

Según información de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) los detenidos fueron identificados como Randy Adán Chacón Orellana, de 24 años, y Andrea Gabriela González Mena, de 22.

Ahora, las autoridades notificaron sobre un tercer implicado, se trata de Raúl Eduardo Díaz Flores, de 27 años, actualmente preso por asesinato.

Según el reporte oficial, los tres señalados serían parte de una estructura criminal dedicada a secuestros y asesinatos en Mixco y en otras zonas de la ciudad.

Vinculados con otro crimen

Según las autoridades, dos de los capturados están siendo investigados por su presunta participación en el asesinato de un taxista, ocurrido el pasado 17 de agosto en la colonia Planes de Minerva, zona 11 de Mixco.

Además, la Policía Nacional Civil (PNC) vincula a los presuntos secuestradores con otros hechos criminales en el área.

Chacón Orellana es señalado de plagio y asesinato, mientras que a González Mena se le imputa el delito de encubrimiento.

Raúl Eduardo Díaz Flores, de 27 años, fue notificado con una nueva orden de captura por secuestro.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer ambos crímenes.

*Con información de Dirlyn González