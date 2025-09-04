Capturan a dos presuntos implicados en secuestro de José Andrés Contreras

-

El joven fue visto por última vez el 3 de junio del presente año, en el municipio de Mixco.

ARTÍCULO RELACIONADO: Realizan allanamientos en busca de José Andrés Contreras

El Ministerio Público (MP) informó acerca de la captura de dos personas que están presuntamente implicadas en el secuestro de un joven de 20 años.

La Fiscalía contra Secuestros en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutó seis diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en el departamento de Guatemala.

Los allanamientos, se realizaron en inmuebles ubicados en distintos sectores de los municipios de Mixco y Santa Catarina Pinula.

Los allanamientos se realizaron en seis viviendas, ubicadas en Mixco y Santa Catarina Pinula. (Foto: MP)

Como resultado se dio la captura de Randy C., por los delitos de plagio o secuestro y asesinato, y de Andrea G., por el delito de encubrimiento del delito de plagio o secuestro.

En investigaciones

El operativo se desarrolló en seguimiento a la denuncia por la desaparición de un joven, quien fue visto por última vez el 3 de junio del presente año, en el municipio de Mixco.

Luego de realizarse investigaciones científicas, se permitió vincular a personas con el hecho delictivo, quienes habrían participado en el cautiverio, ocultamiento y alteración de vestigios del delito, según indicó el MP.

José Andrés Contreras fue visto por última vez el pasado 3 de junio, en un carro. (Foto: cortesía)

Tercer presunto implicado

Por lo tanto, una tercera persona, identificada como Raúl D., quien guarda prisión preventiva, le fue notificada la orden judicial por el delito de plagio o secuestro.

Lo incautado

Entre los indicios localizados e incautados se encuentran varios teléfonos celulares, una computadora portátil, prendas de vestir, documentos y otros elementos que serán sometidos a análisis forense, según comentaron las autoridades.

Entre lo incautado se encuentran teléfonos celulares. (Foto: MP)

Prendas de vestir fueron localizadas en los allanamientos y que serán sometidas a análisis forenses. (Foto: MP)

Además, se realizó una búsqueda en un inmueble y un barranco del sector, con el fin de localizar a la víctima, pero sin tener éxito.

LEA MÁS: Las diligencias del MP para localizar a José Andrés Contreras