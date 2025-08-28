María Martha Castañeda, esposa del "Lobo", vinculada a atentado contra fiscal del MP

-

Un ataque armado que dejó dos personas muertas estaría relacionado con la captura de María Martha Castañeda.

Por su presunta vinculación con un atentado ocurrido en marzo de 2024 contra la fiscal del Ministerio Público (MP), Miriam Reguero, habría sido detenida María Martha Castañeda Torres, este miércoles 27 de agosto.

La también esposa del líder del Barrio 18, Aldo Ochoa, más conocido como "El Lobo", fue trasladada a la Torre de Tribunales desde Sacatepéquez, tras haber sido requerida por el Juzgado A de Mayor Riesgo.

Aunque el caso se encuentra bajo reserva, ha trascendido que la mujer habría tenido participación en el citado ataque armado, que dejó dos personas muertas. A eso responderían las acusaciones en su contra por asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita.

Por el mismo caso, la judicatura también habría ordenado su detención, pero por el delito de rebeldía.

María Martha Castañeda, al momento de ser "fichada" a su arribo a la Torre de Tribunales. (Foto: José Pos/Nuestro Diario)

El atentado

El ataque en el cual se vincula a Castañeda ocurrió el 27 de marzo de 2024, en un sector de la zona 9 capitalina.

Mirian Aida Reguero Sosa, fiscal del MP, se encontraba junto con su mamá y su seguridad personal cuando fueron atacados a balazos por, al menos, cuatro individuos que portaban uniformes similares a los de la Policía Nacional Civil (PNC).

La fiscal sobrevivió al hecho, pero fallecieron su mamá, Miriam Sosa, y el elemento de seguridad, Carlos Humberto González. El atentado fue captado por cámaras de videovigilancia:

Por orden de "El Lobo"

Hasta ahora, se conoce que las pesquisas en torno a este caso arrojarían que María Martha Castañeda habría actuado contra la fiscal Miriam Reguero por órdenes de "El Lobo". Sin embargo, aún no se difunde cuál habría sido exactamente su participación.

Cabe destacar que por el atentado en mención se detuvo a cuatro hombres el año pasado, en diferentes fechas, pero todos en la zona 18. Se trata de los siguientes:

Daniel Eduardo Castro Rodas

Brayan Chajón

Walfred Leiva

Daniel Humberto Obrego Milián

Este último fue asesinado en la cárcel de Mariscal Zavala en enero de este año.

Este es el vehículo en el cual viajaba la fiscal Miriam Reguero cuando fue atacada a balazos. (Foto: Archivo/Soy502)

Caso bajo reserva

Tras la aprehensión de Castañeda, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, indicó que se trata de "una de las capturas más importantes de esta administración y un golpe muy importante a las pandillas", mientras que el MP indicó que el caso está en manos de la Fiscalía contra las Extorsiones.

María José Mansilla, del equipo de Comunicación del ente investigador, confirmó que el caso está bajo reserva. De esa cuenta, se prevé que los datos que se revelen conforme avancen los procesos sean limitados.

2025: 239 días de trabajo fuerte y firme #MPinforma

Tras una sólida investigación bajo Reserva Judicial la Fiscalía contra el Delito de Extorsión solicitó la orden de aprehensión de María Marta Castañeda Torres por los delitos de asesinato, asesinato en grado tentativa y… pic.twitter.com/k6Y7YRXQTb — MP de Guatemala (@MPguatemala) August 27, 2025

Detenida también por estafa

Al momento de su captura, los agentes de la PNC que estuvieron a cargo de la diligencia se percataron que María Martha Castañeda Torres también era requerida por otras actividades ilícitas.

Se trata de un expediente que se abrió en 2013 y corresponde a acusaciones de casos especiales de estafa, defraudación tributaria y lavado de dinero u otros activos, por hechos que habrían ocurrido en Jutiapa. Hasta el momento no hay detalles de ese caso.

Así ficharon a María Martha Castañeda, tras ser llevada a la Torre de Tribunales.



Según @FJimenezmingob, su detención es "un golpe muy importante a las pandillas". Se conoce que es pareja del líder del Barrio 18 conocido como "El Lobo".



: José Pos/Nuestro Diario pic.twitter.com/hlNoHyRnmp — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) August 27, 2025

Esta no es la primera vez que la pareja sentimental de "El Lobo" se enfrenta a la justicia. En octubre de 2021, la PNC la puso a disposición de un juez por tener seis órdenes de aprehensión vigentes, por hechos acontecidos entre 2014 y 2021.

Todas las acusaciones eran por estafas que se habrían cometido en Jutiapa, Escuintla, Huehuetenango y Guatemala.

A Castañeda Torres también se le implicó en el caso por la muerte de Byron Lima. El Ministerio Público la acusó de encubrimiento propio por el asesinato que ocurrió en Pavón, en julio de 2016.