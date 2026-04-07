Violencia pone en riesgo el aprendizaje y futuro laboral de la niñez

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Uno de cada cuatro niños sufre maltrato físico y miles crecen en entornos de abuso en Guatemala, una realidad que deja secuelas duraderas y compromete el desarrollo del país.

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La violencia contra la niñez y la adolescencia en Guatemala ocurre en hogares, escuelas e instituciones que deberían protegerles. Sus efectos no solo vulneran derechos, sino que dejan secuelas profundas en el desarrollo emocional, educativo y laboral de quienes la sufren, advirtieron expertos y actores comunitarios.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada cuatro niños y niñas sufre maltrato físico durante la infancia, mientras que casi una de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños enfrenta abuso sexual. Pese a ello, gran parte de estos hechos permanece oculta, no se denuncia o pasa inadvertida.

La urgencia de actuar desde la primera infancia

Especialistas en niñez coinciden en que la atención debe comenzar desde la primera infancia, etapa que abarca desde la gestación hasta los 6 años. En ese período, especialmente entre los 0 y 3 años, ocurre el mayor desarrollo cerebral, por lo que factores como la nutrición, la estimulación, el cuidado afectivo y la protección son determinantes para el futuro de una persona.

Un estudio sobre primera infancia en Guatemala advierte que la falta de atención en esos primeros años limita el potencial de los niños de forma permanente. Después, las acciones que pueden implementarse son, en gran medida, compensatorias.

Expertos coinciden en que todo debe comenzar desde la primera infancia, que es el período desde la gestación hasta los 6 años (aunque algunas fuentes lo extienden hasta los 8). En esta etapa, especialmente entre los 0 y 3 años, ocurre el mayor desarrollo cerebral: se forma hasta el 80 % del cerebro y se crean millones de conexiones neuronales por segundo, según datos de expertos en derechos de la niñez, de la Coalición Somos CrIanza, avalado por la Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP).

Mariela: del dolor a la esperanza

Mariela, de 15 años, creció en un entorno de violencia, soledad y silencio. Relata que durante su infancia sufrió maltrato por parte de su abuela, quien en lugar de brindarle cuidado, le negó la posibilidad de vivir una niñez plena.

Las agresiones, asegura, no solo dejaron huellas físicas, sino emocionales. Le costaba hablar, confiar en los demás y relacionarse con el mundo, sobre todo tras la muerte de su padre.

Pese a ello, decidió convertir ese dolor en impulso. Hoy cursa el diversificado y sueña con crear un espacio seguro para niños y migrantes. También anhela ser médica y, algún día, presidenta, para cambiar las injusticias que ha visto de cerca.

Su historia refleja que, aun en contextos marcados por la violencia, es posible reconstruirse y encontrar esperanza.

“ En la catequesis, con los jóvenes, he aprendido que no debemos imponer, sino compartir. A través de experiencias y vivencias, ellos logran comprender mejor. Son tiempos diferentes, y debemos guiarlos con paciencia, amor y respeto ” Miriam Mijangos , catequista

Violencia también es omisión

Miguel Ángel López Guerra, director ejecutivo de la Asociación Nacional Contra el Maltrato Infantil (Conacmi), explicó que la violencia no solo se expresa mediante agresiones directas, sino también por omisión.

Negar a niños, niñas y adolescentes el acceso a la educación, a la formación y a oportunidades equitativas también constituye violencia, señaló. Desde la neuropsicología, agregó, se ha demostrado que estos contextos afectan el desarrollo cognitivo, emocional y afectivo, lo que repercute de forma directa en el aprendizaje.

López también advirtió sobre la violencia estructural que enfrentan muchos jóvenes al concluir sus estudios, debido a la falta de oportunidades para insertarse en el mercado laboral formal. En el caso de adolescentes y mujeres jóvenes, mencionó además prácticas como períodos de prueba no remunerados o condiciones de acoso laboral.

A ello se suma una brecha entre la educación y la realidad del país. A criterio del directivo, la formación que reciben muchos estudiantes no siempre responde a las demandas del entorno ni les facilita acceder a un empleo digno.

Negar el acceso a la educación de la niñez y juventud también es un tipo de violencia, coinciden especialistas. (Foto: Canva)

Los programas del Mineduc

Sobre la respuesta institucional, Federico Roncal Martínez, asesor del vicedespacho técnico del Ministerio de Educación para temas de violencia, explicó que el año pasado se crearon dos programas dentro del sistema educativo.

El primero es Cuida, enfocado en la prevención primaria de la violencia y dirigido a toda la comunidad educativa. Incluye acciones para identificar señales de alerta, promover la denuncia y fortalecer habilidades sociales.

El segundo es Proesvi (Protección Especial de Estudiantes Víctimas de Violencia), orientado al acompañamiento de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Según Roncal, este programa cuenta con equipos multidisciplinarios integrados por abogados, psicólogos y trabajadores sociales en las direcciones departamentales.

Además, indicó que ambos programas ya están estructurados y en fase de implementación, mientras el Ministerio mantiene como prioridad garantizar el acceso a la educación en condiciones dignas.

El testimonio desde las comunidades

Andrea del Rosario Monroy Torres, coordinadora del Comité Comunitario de Protección a la Niñez y Adolescencia de la colonia San Julián, en Chinautla, aseguró que la violencia afecta de forma directa la estabilidad emocional de la niñez y, con ello, su capacidad de aprender.

Desde su experiencia, ha visto cómo el miedo, la tristeza y la inseguridad se traducen en bajo rendimiento escolar, dificultad para concentrarse y problemas en la convivencia.

También alertó sobre otra forma silenciosa de violencia: la falta de alimento. Según relató, ha conocido casos de niños que llegan cansados, irritables o desmotivados, y al profundizar en sus historias descubre que no han comido lo suficiente o han pasado largas horas sin probar alimento.

Monroy sostiene que estas carencias impactan la salud física, el estado emocional y la posibilidad de aprender. Aun así, afirma que el acompañamiento, la empatía y el trabajo colectivo pueden abrir oportunidades distintas para la niñez en riesgo.

El miedo, la tristeza y la inseguridad se traducen en bajo rendimiento escolar, de acuerdo a expertos. (Foto: Canva)

Las huellas en la vida adulta

César López Gómez, docente de Psicología de la Universidad Rafael Landívar, explicó que las secuelas de la violencia en la infancia pueden manifestarse en la vida adulta de distintas maneras: problemas en el control de impulsos, ansiedad, depresión, dificultad para confiar, manejo deficiente del estrés y conflictos en el entorno laboral.

A su criterio, una persona que creció en medio de violencia puede permanecer en estado de alerta constante, lo que favorece reacciones como irritabilidad, desconfianza, dificultad para adaptarse a jerarquías o problemas para sostener relaciones interpersonales.

También advirtió que muchas personas normalizan ambientes abusivos y toleran dinámicas laborales violentas porque crecieron en contextos donde ese trato era habitual.

Pese a ello, aclaró que la violencia en la niñez no determina de forma absoluta el futuro. El acompañamiento psicológico, las redes de apoyo, los entornos educativos seguros y los espacios laborales respetuosos pueden contribuir a revertir parte de sus efectos.

Una persona que creció en medio de violencia puede permanecer en estado de alerta constante. (Foto: Canva)

Un problema que compromete el futuro del país

Claudia Cifuentes, directora de ESI School of Management y fundadora de Acción Mujer+, consideró que el principal riesgo para un país no es solo la pobreza o la violencia, sino la forma en que ambos factores se conectan y perpetúan la desigualdad.

A su juicio, cuando una sociedad permite que su niñez crezca con miedo, violencia y falta de oportunidades, no solo limita su presente, sino también compromete su futuro. En ese contexto, la educación deja de ser un derecho aislado y se convierte en una herramienta clave para romper ciclos de exclusión.

Cifuentes destacó que abrir oportunidades de formación, liderazgo y acceso a herramientas para jóvenes, especialmente mujeres, es parte de una apuesta por transformar esa realidad.