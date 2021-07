Captan a Justin Bieber "gritándole" a su esposa Hailey (video)

El cantante Justin Bieber está siendo fuertemente criticado luego de que estas imágenes se viralizaran.

OTRAS NOTICIAS: Señalan a Shawn Mendes de violencia doméstica por agredir a Camila Cabello

El matrimonio del cantante está bajo la mira luego de que se viralizara un video en donde aparentemente Justin Bieber le gritara a su esposa, la modelo Hailey Baldwin.

El pasado 10 de julio el intérprete de "Peaches" acudió a las Vegas junto con su guapa esposa a una presentación para la inauguración del tequila de Kendall Jenner.

Tras la salida del evento, la pareja iba custodiada por sus guardaespaldas, medios de comunicación y fanáticos que no se podían quedar atrás.

Pero lo que más llamó la atención fue que mientras ambos se dirigían al hotel donde se estaban hospedando, Justin iba "gritándole a su esposa".

En el video se logra apreciar cuando Justin hace un gesto un poco exagerado, por lo que muchos internautas aseguran que está gritando mientras camina.

Una lluvia de críticas

El canadiense de 27 años fue fuertemente criticado por usuarios de Twitter, ya que dicen que no es la primera vez que la hace pasar vergüenzas en público a su esposa.

También hay otros mensajes que señalan que el famoso cantante tiene un mal comportamiento.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

Otros lo defienden

Mientras que otros defienden a Bieber, ya que aseguran que se encontraban detrás de él en el momento que ocurrió la polémica.

"No estaba gritando, estábamos ahí para presentar lo que sucedió. Todo era adrenalina. No importa qué carajos parezca. No difundan información falsa”, explicó un usuario.

"Tomé este video justo antes de que el otro se tomara. Él estaba completamente cargado de adrenalina por su presentación. No estaba enojado con Hailey y no le gritó. Odio la forma en la que siempre lo pintan como el malo cuando es completamente lo contrario", agregó.

Mira aquí el polémico momento: