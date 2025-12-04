Visita el nacimiento a gran escala de Los Hostales de IRTRA

-

Con la llegada de una de las épocas más especiales del año, Los Hostales de IRTRA abren nuevamente sus puertas a una tradición que enciende emociones, recuerdos y la esencia de la cultura guatemalteca: el nacimiento navideño a gran escala.

Este 2025, el nacimiento está diseñado con un concepto visual que resalta el pueblo de Belén. La exhibición incorpora escenas representativas de la natividad, integrando arquitectura artesanal y una composición que invita al visitante a detenerse, observar y contemplar.

Instalado en el área de restaurantes de Los Hostales, el nacimiento cuenta con un recorrido peatonal, pensadoo para que los visitantes puedan apreciar cada escultura y detalle.

Además, su sistema de iluminación y ambientación sonora brinda una experiencia inmersiva que cobra vida especialmente por las noches, de 18:00 a 12:00 horas.

“ Este nacimiento representa el cariño, dedicación y el deseo que las familias encuentran en IRTRA, un espacio para compartir la tradición y la Felicidar ” Rafael Anleu , gerente de Los Hostales de IRTRA.

La exhibición estará disponible para el público en general y huéspedes durante todo diciembre hasta enero.