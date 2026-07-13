Cataratas y quetzales: Por qué San Miguel Tucurú debe estar en tu lista de viajes

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Descubre la riqueza de San Miguel Tucurú en Alta Verapaz, un destino con historia desde el Popol Vuh. Conoce sus atractivos naturales como el Bosque Nuboso Chelemhá y el Salto de Xochilá.

San Miguel Tucurú fue fundado en 1558, aunque no se cuenta con una fecha exacta de origen, ya que se considera un asentamiento mucho más antiguo, cuyos habitantes han logrado adaptarse a lo largo del tiempo.

La historia del municipio se remonta a la época prehispánica. Incluso, Tucurú es mencionado en el Popol Vuh, libro sagrado de los mayas quichés, donde se hace referencia a los "Tukur o Tucur", búhos mensajeros de los señores de Xibalbá; el antiguo asentamiento era conocido como Tucurub.

Imagen antigua del centro de Tucurú y su desarrollo. (Foto: Cortesía Verapaseando)

Durante la llegada de los españoles, la región de las Verapaces no fue conquistada por la fuerza, sino mediante la evangelización liderada por fray Bartolomé de las Casas y los frailes dominicos. A partir de ese proceso, el lugar adoptó el nombre de San Miguel Tucurú en honor al arcángel San Miguel.

En la época colonial, el municipio estuvo bajo administración religiosa dominica y vinculado a Tactic y San Cristóbal Verapaz. Posteriormente, documentos como las Relaciones Geográficas-Morales del arzobispo Cortés y Larraz lo ubican bajo la jurisdicción de Tactic.

La antigua iglesia católica de Santa Teresa es parte del patrimonio de San Miguel Tucurú. (Foto: Cortesía Leonel López)

Tras la independencia de Centroamérica en 1821, Tucurú pasó a formar parte del circuito judicial de Cobán. Su transformación económica llegó a finales del siglo XIX con la llegada de inmigrantes alemanes y el impulso de la producción cafetalera.

En 1894 se inauguró el Ferrocarril Verapaz, que permitió el transporte de café hacia el Atlántico, convirtiendo a Tucurú en una estación clave de esta ruta ferroviaria.

Tucurú es uno de los municipios con raíces prehispánicas en las Verapaces. (Foto: Cortesía Leonel López)

Durante la época de Jorge Ubico, en las décadas de 1930 y 1940, los finqueros alemanes consolidaron un enorme poder político y económico en el municipio.

No obstante, tras la Segunda Guerra Mundial y los procesos de reforma agraria y recuperación de tierras del siglo XX, la estructura agraria fue cambiando paulatinamente, devolviendo tierras a las comunidades locales.

Calles y viviendas reflejan el desarrollo del municipio. (Foto: Cortesía Leonel López)

Su feria patronal es una de las celebraciones más esperadas de la cuenca del Polochic. Se celebra del 28 de septiembre al 2 de octubre en honor a San Miguel Arcángel, llenando las calles de danzas tradicionales, color y misticismo verapacense.

Entre los principales atractivos del municipio destaca el Bosque Nuboso Chelemhá, ideal para la observación del quetzal y otras aves.

También sobresalen el Salto de Xochilá, las Cataratas de Covadonga y las Cataratas Esmeralda, donde los visitantes pueden disfrutar de aguas cristalinas.

La Montaña de Yalijux ofrece senderismo y vistas panorámicas de la región, mientras que el Río Polochic y las playas de Panzós son ideales para paseos en lancha y descanso en contacto con la naturaleza.

En conjunto, estos destinos posicionan al municipio como un territorio con amplia riqueza natural y potencial turístico.