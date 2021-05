Joven sobrevive al "bullying" que sufrió por 12 años y lo narra en un libro

"Anteojuda, gordita fea y chica mansa", son solo algunos de los calificativos que Valentina Mauri tuvo que soportar durante 12 años. Ahora, tiene 20 años y es autora del libro "Vive y deja vivir", donde narra su experiencia y ofrece ayuda a quienes sufren algo similar.

Durante toda su etapa escolar, la argentina Valentina Mauri se tuvo que enfrentar a comentarios que la hirieron profundamente. A pesar de eso, nunca les comentó nada a sus familiares, con quienes tenía una relación unida y solo disfrutaba de su compañía y amor.

"No sé por qué, se ve que estaba señalada para el acoso, la agresión y la burla. No reaccionaba, me quedaba quieta, paralizada, pero mi cabeza no paraba. Me preguntaba por qué a mí, qué les hice, pero sabía que llegaba a mi casa y todo eso desaparecía", explica la joven, a El Clarín.

Valentina Mauri dice sentir un gran alivio al exteriorizar su sufrimiento mediante un libro. (Foto: Valentina Mauri)

Valentina estudia medicina en la universidad estatal de Buenos Aires (UBA) y diseña páginas web. A su juicio, cree que ella fue el blanco de burlas por mostrar una imagen de una persona débil, física y emocionalmente.

“ La palabra puede provocar heridas muy graves, como cuchillazos ” Valentina Mauri

La autora del libro "Vive y deja vivir" explica lo difícil que es ser señalada en una edad en la que el cuerpo se está formando y desarrollando. "Es muy doloroso que te ataquen diciéndote: 'Sos tres veces tu hermana, da asquito que seas tan blanca o siempre tenés que citar a tu mamá o a tu papá'". Ella está convencida de que "la palabra puede provocar heridas muy graves, como cuchillazos".

Aunque Mauri cree que fue objeto de burlas por aparentar ser débil, realmente ha sido una persona muy fuerte. (Foto: Valentina Mauri)

Mauri confiesa que a pesar de los ataques ha sido fuerte, pero no lo soportó más. Por el "bullying" explica haber desarrollado sentimientos de temor, desconfianza y crisis de identidad, al punto que le pidió a su mamá la llevara a consulta con un nutricionista.

Apasionada de las letras

Una de las pasiones de Valentina Mauri es escribir y ha hecho esfuerzos por participar en actividades literarias. Pero, la oportunidad le llegó durante la cuarentena a causa del covid-19. Comenta que una noche del año pasado se desveló y pensó en todo lo que había sufrido y en la soledad que la rodeaba.

"Empecé a escribir un texto en el celular y me embalé y no paré. Creo que cuando salió el sol tenía escritas unas setenta páginas. Desembuché todo lo que tenía adentro, hice catarsis y sentí un profundo alivio", expresó.

La familia de Mauri, al enterarse de los sucedido, se preguntaba dónde estaban ellos para no darse cuenta de lo que ella sufría, a lo que la joven les respondió que ellos estuvieron siempre para darle razones para seguir adelante.

En septiembre, la editorial Rincón del Lector se interesó por su historia y decidieron convertirla en un libro, que está disponible tanto en versión digital como en papel.

Además, Mariana ofrece apoyo a jóvenes que pasan por situaciones similares en el perfil y página de Facebook de ayuda contra el acoso: @bullying_estoyconvos

"Somos todos diferentes y tenemos que aceptarlo para terminar con esto. Debemos abrazar nuestra esencia, y cuidar nuestra salud física y psicológica", enfatiza la joven escritora.