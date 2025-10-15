Versión Impresa
Vive la ruta del Tea Festival

  • Por Redacción comercial
15 de octubre de 2025, 15:01
(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Por quinto año consecutivo, Banco Industrial, junto al Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), apoyan este evento gastronómico gratuito, dedicado a festejar el té.

Más de 100 restaurantes, cafés, bares y hoteles en Antigua Guatemala, invitan a los guatemaltecos a aprender y compartir la cultura del té guatemalteco, en el Tea Festival, llevándose a cabo del 3 al 9 de noviembre.

Para Banco Industrial es importante apoyar eventos que promueven nuestras raíces, contribuyen a que establecimientos locales sigan creciendo e invitamos a todos a que puedan disfrutar de una buena taza de té
Bárbara Sosa
, jefe de Desarrollo de Productos en Banco Industrial.

Para ser parte de este evento, los participantes deberán visitar a Pachamama Blends para obtener su guía y conocer cada uno de los establecimientos donde se estará celebrando la cultura del té.

Al visitar cinco establecimientos participantes, degustar y disfrutar de la experiencia del té, sellar el mapa; los participantes podrán canjearlos por souvenirs, té y demás regalos en las tiendas de Pachamama Blends.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

