Vive la ruta del Tea Festival

Por quinto año consecutivo, Banco Industrial, junto al Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), apoyan este evento gastronómico gratuito, dedicado a festejar el té.
Más de 100 restaurantes, cafés, bares y hoteles en Antigua Guatemala, invitan a los guatemaltecos a aprender y compartir la cultura del té guatemalteco, en el Tea Festival, llevándose a cabo del 3 al 9 de noviembre.
Para ser parte de este evento, los participantes deberán visitar a Pachamama Blends para obtener su guía y conocer cada uno de los establecimientos donde se estará celebrando la cultura del té.
Al visitar cinco establecimientos participantes, degustar y disfrutar de la experiencia del té, sellar el mapa; los participantes podrán canjearlos por souvenirs, té y demás regalos en las tiendas de Pachamama Blends.