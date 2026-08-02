Revelan detalles de la muerte de adolescente en Acatenango

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La aventura de Gregorio Jacinto Yax de 17 años en las alturas del volcán terminó en tragedia.

EN CONTEXTO: Identifican al adolescente que murió en el volcán Acatenango

La aventura de un grupo de turistas, entre ellos Jacinto, originario de Totonicapán, quienes se movilizaron al volcán Acatenango para vivir una experiencia de aventura terminó en tragedia.

Luego de haber iniciado a ascender el adolescente de 17 años presentó señales de malestar.

Mientras el grupo avanzaba; el joven cayó al suelo desmayado.

Al notar el hecho, los guías actuaron de inmediato a darle asistencia. Sin embargo, su muerte fue inmediata.

Esto ocurrió en horas de la madrugada; luego del hecho Bomberos Municipales Departamentales acudieron a rescatar al menor, en donde se confirmó su muerte.

Tras cuatro horas del deceso, su cuerpo bajó para ser llevado a la aldea La Soledad, Chimaltenango, para que la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) realicen las diligencias correspondientes tras su deceso.