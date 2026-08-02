Estas son las rutas alternas por trabajos del AeroMetro a partir del lunes 3

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El Aerometro continúa su fase de construcción y se perfila como una nueva alternativa de transporte urbano para mejorar la movilidad de los guatemaltecos.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de EMETRA, informó que a partir del lunes y durante agosto se implementarán cambios en el tránsito del bulevar Liberación y la calle Montúfar.

El carril reversible que conecta Mixco con la Ciudad de Guatemala tendrá cambios en su recorrido. Los conductores deberán utilizar la vía que conduce al Estadio Municipal, la cual dirigirá hacia Guardaviejo en la zona 8, atravesando la avenida Santa Cecilia y la calzada Atanasio Tzul hasta finalizar en la avenida Castellana, zona 9.

Asimismo, el carril reversible que se instala desde el puente El Trébol hacia la avenida Montúfar no estará habilitado.

Las autoridades recomiendan utilizar las siguientes rutas alternas:

Desde la calzada Roosevelt hacia el Periférico con dirección al puente Cejusa.

con dirección al puente Cejusa. Desde la calzada Roosevelt hacia la 16 avenida para incorporarse a la 13 calle de la zona 11.

hacia la 16 avenida para incorporarse a la 13 calle de la zona 11. Ambas rutas permiten conectar hacia la colonia La Reformita para dirigirse a Pamplona, zona 13.

También se podrá utilizar el Periférico hacia la 13 calle, con conexión a Kaminal Juyú en zona 7, o dirigirse al Centro Histórico por medio de la avenida Elena, zona 3.

Durante la tarde, la circulación se habilitará desde la 10a. calle de la zona 9 hacia la avenida Castellana y la calzada Atanasio Tzul con dirección a Mixco.