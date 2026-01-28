Vivienda en manos milenials: así cambió la demanda y la inversión

-

El mercado de la vivienda en el país tiene un enfoque generacional, en donde la demanda y compra de unidades habitacionales está dominada por milenials.

Los milenials o generación "Y", nacidos entre 1981–1996, figuran con un 61.65% como los líderes en la demanda de la compra e inversión de vivienda en este competitivo mercado.

Según Humberto Olavarría, CEO de INTUS CORP, quien participó en la sexta edición de Perspectivas Económicas Inmobiliarias, organizada por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Guatemala (ADIG), el mercado inmobiliario nacional refleja un cambio en los perfiles de compra. Dicho comportamiento está influido por la edad, la etapa de vida y la necesidad de inversión de largo plazo.

De acuerdo con el analista, con base en una muestra de 400 apartamentos, ubicados en un complejo habitacional de Ciudad de Guatemala en una de las zonas urbanas consolidada (áreas dentro de la ciudad con infraestructura completa), se observó que el común denominador entre los diversos segmentos de población es la demanda por unidades habitacionales de dos dormitorios.

PERFIL DE COMPRA LÍDER: MILENIALS JÓVENES (25-35 AÑOS)

34.5% de la muestra

Motivación principal

Vivienda 45%

Inversión 37%

Ambos 17%

Perfil Dominante

79.3% SOLTEROS

Fuente: INTUS

En el caso de los milenials, que en conjunto representaron el 61.5% del total, se determinó que el grupo de jóvenes (25 a 35 años) que equivale al 34.5 del universo y que en un 79.3% son solteros, la motivación principal (45%) es vivienda; en tanto que otra parte del grupo tiene en mente invertir para percibir una renta (37%) y el resto (17%), está motivado por ambas razones.

En la otra parte de este grupo, que corresponde a los milenials adultos (35 a 45 años), en su mayoría casados (54%) y que representan el 27% de la muestra, se observó que la mitad (50%) tiene un enfoque en la inversión, mientras que un 35% piensa en vivienda y el restante 14% en ambas.

El puente generacional

De acuerdo con la información presentada por el Director General de INTUS, la Generación X, cuya edad fluctúa aproximadamente entre 45 y 65 años, pertenece a un grupo de inversionistas consolidados, representando el 33% de la muestra. En este perfil dominan con un 66.3% los casados y persiste la preferencia por los apartamentos de dos dormitorios. En cuanto a su motivación principal, se observa que el 41% busca invertir para generar renta, mientras que el 31% busca una vivienda y el restante 28% tiene ambas motivaciones.

A diferencia de los millennials, cuya motivación suele dividirse entre primera vivienda e inversión temprana, la Generación X responde principalmente a dos variables: el proceso de "achicamiento" del hogar y la planificación de la jubilación.

Asimismo, este grupo lo integran personas que dejan casas grandes una vez que los hijos han salido del hogar. De esa manera, el apartamento se convierte en una solución funcional. Menor metraje, mejor ubicación urbana, menor mantenimiento y acceso a amenidades que acompañan una nueva etapa de vida.

Un detalle importante de este grupo es que la mayoría de ellos, como se detalló anteriormente, realizan las compras con fines de inversión. Según Olavarría, este comportamiento está directamente relacionado con el contexto del país; en donde se observa: ausencia de fondos de pensiones robustos, opciones limitadas en el mercado de capitales y una expectativa de vida cada vez más prolongada.

SEGMENTACIÓN DE MERCADO POR GENERACIÓN

Milenials 61.5%

Generación X 33.0%

Baby Boomers 2.6%

Otros 2.9%

Fuente: INTUS

En el punto opuesto a los milenials se encuentran los Baby boomers (más de 65 años), que representan el 2.6% del universo. Este grupo muestra un patrón equilibrado entre la compra para vivienda y para inversión. Según los datos, el 45% tiene como motivación principal la vivienda, el 46% espera invertir para ganar renta y el 9% piensa en ambos motivos. Como en los otros segmentos, los departamentos con 2 habitaciones tienen la mayor demanda. De este conglomerado, el 63.3% son casados.

Los boomers compran tanto para vivir como para invertir. Están motivados por la salida de los hijos del hogar debido a que estos se independizan y la casa familiar se queda "grande", lo que motiva a una reorganización del patrimonio. En muchos de los casos, el buscar apartamentos responde a criterios de comodidad, ubicación y mantenimiento, sin abandonar el interés por generar renta. No obstante, la mayoría de las personas preferirían vivir en una casa.

En conclusión, según Olavarría, los millennials continúan liderando la demanda, tanto para vivienda como para inversión, con una clara preferencia por apartamentos de dos habitaciones ubicados en zonas urbanas consolidadas. De acuerdo con el experto, este comportamiento está marcando la dinámica del mercado y abre oportunidades en la planificación, el diseño del producto y las estrategias de comercialización, consolidando a la vivienda vertical como una respuesta alineada a este perfil de comprador.

PERFIL DE COMPRA LÍDER: MILENIALS ADULTOS (35-45 AÑOS)

27% de la muestra

Motivación principal:

Vivienda 35%

Inversión 50%

Ambos 14%

Perfil Dominante

54% CASADO

Fuente: INTUS.