La vivienda vertical, clave estratégica para el déficit habitacional

La demanda y oferta de viviendas siguen concentrados en el centro del país, aunque cada vez se expande a otras ciudades intermedias, según el estudio.

La Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) presentó los resultados del Informe de Oferta y Demanda Habitacional 2025, un estudio que confirma que la vivienda sigue siendo un desafío crucial y propone la vivienda vertical como una opción estratégica y sostenible a largo plazo.

La demanda de vivienda se mantiene fuerte, con una notable persistencia por la vivienda unifamiliar (casas), seguida por la vivienda multifamiliar (apartamentos). Casi el 60 % de los encuestados en la reciente Expocasa 2025 tiene ingresos mensuales de alrededor de Q20 mil.

Con respecto a la capacidad de pago de los encuestados, el estudio encontró que casi el 70 % de la muestra espera pagar entre Q3 mil y más de Q5 mil como cuota mensual, es decir, aproximadamente un 15 % de sus ingresos al mes. Aunado a esto, el 64 % dice poder pagar menos de Q50 mil de enganche.

Expositores de los últimos resultados del informe de demanda y oferta habitacional vigente para 2025. (Foto: CGC/Soy502)

Andrew Trejo, coordinador de Análisis Económico de la CGC, señaló que el ingreso promedio brinda a los desarrolladores y vendedores inmobiliarios una pauta para establecer las variables de enganche y cuotas mensuales que los compradores pueden pagar.



Oferta y demanda

En cuanto a la oferta, el estudio destaca un precio de venta promedio de Q900 mil a Q1.47 millones, con una cuota mensual promedio de Q7,543. La oferta actual promedio por proyecto es de 439 hogares (apartamentos y casas), con un promedio de 92 metros cuadrados de construcción por proyecto.

A pesar de los esfuerzos, persiste una brecha entre la demanda y la oferta. "Estamos hablando de una brecha básicamente del 60 %". Esto se debe a una diferencia en la tipología: mientras la demanda de casas es del 79 %, la oferta muestra una tendencia alcista en la disponibilidad de apartamentos", señaló Trejo.

Los asistentes a la presentación del informe pudieron obtener de primera mano las últimas tendencias de la demanda y oferta de vivienda en el país. (Foto: CGC/Soy502)

La vivienda vertical

Según el estudio de la CGC, tanto la demanda como la oferta se concentran en el centro del país. Más de la mitad de la demanda (55 %) está interesada en viviendas ubicadas en el centro. El 17 % se interesa por viviendas en el oriente, el 15 % busca en el occidente, el 8 % en el sur y solo un 3 % en el norte.

Trejo considera que la oferta por ahora también está concentrada en el centro del país, atendiendo la demanda en el área de mayor interés de compra.

La CGC enfatiza que la vivienda vertical es la solución a largo plazo. Esta tipología permite atender el déficit sin expandir la mancha urbana ni sacrificar áreas verdes, lo que la alinea con un modelo de ciudad sostenible. También permite acercar a las familias a sus centros de trabajo, educación y servicios, mejorando la calidad de vida y reduciendo tráfico y emisiones, destaca el estudio.

"Atender la demanda habitacional no es solo una necesidad social, es una oportunidad para transformar nuestras ciudades. La vivienda vertical permite aprovechar mejor el suelo, responder a la presión del mercado y avanzar hacia un desarrollo urbano más ordenado", afirmó José Andrés Ardón, director ejecutivo de la CGC.

El estudio hace un llamado a la colaboración entre el sector público y privado para cerrar la brecha de oferta y demanda, utilizando los datos y las ideas para dar seguimiento a los programas de sus instituciones. Se subraya la necesidad de incentivos para dirigir la demanda hacia la vivienda multifamiliar y superar las limitaciones en el uso de suelo.