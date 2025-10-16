Vota por Miss Grand Guatemala como "Country's Power of the year"

Tú puedes lograr que Ana-Sofía Lendl pueda ser "Country's Power of the Year" (País poder del año).
Guatemala ha escalado a la clasificación más importante y se encuentra en el Grupo A, donde compite con Filipinas, como el país más poderoso que ha sonado durante el concurso.
El carisma de Ana-Sofía ha valido para que incluso, fans asiáticos la consideren parte de este listado.
Actualmente se realiza la ronda 3, de la A a la D y se determinará a las mejores cuatro finalistas, con 1 ganadora de cada grupo.
Así puedes votar por Lendl en el Grupo A
Debes ir a las cuenta de Facebook: Miss Grand International
1 corazón = 5 puntos (solo corazones contados)
1 Compartir = 1 punto
En Instagram: Miss Grand International
1 corazón = 10 puntos
Toma nota: La votación termina el 17 de octubre de 2025.
Solo se contarán los votos de nuevos seguidores, cualquier intento de engañar invalidará los votos inmediatamente.
La gala final de Miss Grand International
El evento se celebrará el sábado 18 de octubre a las 6 de la mañana, hora de Centroamérica.
