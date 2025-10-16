Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Vota por Miss Grand Guatemala como "Country's Power of the year"

  • Por Selene Mejía
16 de octubre de 2025, 12:19
Vota por Ana-Sofía Lendl para quedar en las primeras de la gala Miss Grand International. (Foto: Miss Grand International)

Vota por Ana-Sofía Lendl para quedar en las primeras de la gala Miss Grand International. (Foto: Miss Grand International)

Tú puedes lograr que Ana-Sofía Lendl pueda ser "Country's Power of the Year" (País poder del año).

OTRAS NOTICIAS: Vota para que Guatemala llegue al Top 20 de Miss Grand International

Guatemala ha escalado a la clasificación más importante y se encuentra en el Grupo A, donde compite con Filipinas, como el país más poderoso que ha sonado durante el concurso. 

ana lendl miss grand guatemala 1
Foto: Instagram.

El carisma de Ana-Sofía ha valido para que incluso, fans asiáticos la consideren parte de este listado. 

Actualmente se realiza la ronda 3, de la A a la D y se determinará a las mejores cuatro finalistas, con 1 ganadora de cada grupo.  

ronda miss grand

Así puedes votar por Lendl en el Grupo A

Debes ir a las cuenta de Facebook: Miss Grand International

1 corazón = 5 puntos (solo corazones contados)

1 Compartir = 1 punto

En Instagram: Miss Grand International

1 corazón = 10 puntos

Toma nota: La votación termina el 17 de octubre de 2025. 

Solo se contarán los votos de nuevos seguidores, cualquier intento de engañar invalidará los votos inmediatamente.

ana lendl miss grand
Foto: Instagram.

La gala final de Miss Grand International

El evento se celebrará el sábado 18 de octubre a las 6 de la mañana, hora de Centroamérica. 

MIRA: 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar