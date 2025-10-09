Vota para que Guatemala llegue al Top 20 de Miss Gran International

-

Ana Lendl representó con su elegancia a Guatemala en la pasarela en traje de baño de Miss Grand International. Tú puedes votar para que ingrese al Top 20 de la gala final.

OTRAS NOTICIAS: Ana Lendl aparece tras accidente en Miss Grand International

La guatemalteca se lució en el evento donde las participantes mostraron su forma de caminar en un escenario tropical.

Pese a su lesión en el pie derecho Ana caminó con completa seguridad y estilo, demostrando su determinación.

Esta es una de las competencias más importantes del evento, pues el jurado determina varios aspectos de importancia en el puntaje.

Lendl usó su habilidad como bailarina para agregar movimientos que la destacaron.

¿Cuándo es Miss Grand International?

La 13ª edición del certamen Miss Grand International se celebrará en el MGI Hall en Bangkok, Tailandia, el 18 de octubre de 2025. A partir de este 2 de octubre inician las actividades que valen para la puntuación final de las candidatas.

Así puedes lograr que Guatemala llegue al Top 20

Tú puedes lograr que Guatemala obtenga el título "Country's Power of the year". (País poder del año), esta es la Ronda 1.

La ganadora de este título se asegurará automáticamente un lugar en el top de la gala final. La #Ronda1 es una votación rápida para seleccionar a las 20 finalistas.

En esta ocasión solo se contabilizará a los nuevos seguidores, asegúrate de seguir las cuentas antes de votar. Cualquier intento de engaño implica una violación de la ley.

Los votos se contabilizan a través de dos vías:

Facebook: Miss Grand International

❤️ 1 Corazón = 5 puntos

(Solo cuentan los corazones de los nuevos seguidores).

Instagram: @missgrandinternational

❤️ 1 Corazón = 10 puntos

(Solo cuentan los votos de los nuevos seguidores).

Toma nota: La votación está abierta hasta este 9 de octubre.

MIRA:

View this post on Instagram A post shared by Guatemala Sus Bellezas (@guatemalasusbellezas)