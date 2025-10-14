Vota por el traje nacional de Guatemala en Miss Grand International

-

Llegó el momento de apoyar a Guatemala en Miss Grand International en la votación para la elección del "Mejor Traje Nacional".

Tú puedes lograr que el país reciba el galardón por "Las lágrimas del sombrerón", vestuario hecho por el guatemalteco Maximiliano Reyes.

Ana-Sofía Lendl impactó con sus movimientos al usar un sombrero gigante lleno de lágrimas de cristal y un traje ceñido al cuerpo con detalles de caballos en los hombros y mucha pedrería.

Vota por Guatemala.

Durante su paso por el escenario se narró la historia de un hombre pequeño que hipnotiza a las mujeres con su canto y las trata de seducir, trenzándoles el cabello para llevárselas con él al mundo de las almas perdidas. Con su pequeña guitarra enloquece a las jóvenes seleccionadas hasta lograr su objetivo.

Durante la gala se dará la mención al mejor vestuario, estos son los pasos para que apoyes al país.

Vota por el Top 20 a Mejor Traje Nacional

¡La votación está abierta oficialmente para determinar el Top 20 de los mejores disfraces nacionales, con 10 elegidos por los fans y 10 por los jueces!

Facebook: Miss Grand International

1 corazón = 10 puntos

1 Compartir = 5 puntos

(SOLO se contarán las reacciones "corazón", recuerda que debes seguir la página antes de votar.

No se contarán los votos de no seguidores o actividades fraudulentas.

La votación se cierra el 15 de octubre a las 09:00 PM (GMT+7)

Ingresa aquí

También puedes lograr que tu favorita ingrese al Top 10 como "Miss Popular Vote". Mira aquí los detalles: