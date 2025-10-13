Versión Impresa
El paso de Ana-Sofía Lendl con el "Traje Nacional" en Miss Grand International

  • Por Selene Mejía
13 de octubre de 2025, 08:21
Miss Grand Guatemala
Ana Sofía Lendl luce como "El Sombrerón" en Miss Grand International. (Foto: Oficial)

Ana Sofía Lendl destacó al resaltar la leyenda de "El Sombrerón" en pleno escenario de la esperada pasarela de "Traje Nacional" en Miss Grand International. 

La representante de Guatemala impactó con sus movimientos al usar un sombrero gigante lleno de lágrimas de cristal y un traje ceñido al cuerpo con detalles de caballos en los hombros y mucha pedrería. 

Durante su paso por el escenario se narró la historia de un hombre pequeño que hipnotiza a las mujeres con su canto y las trata de seducir, trenzándoles el cabello para llevárselas con él al mundo de las almas perdidas. Con su pequeña guitarra enloquece a las jóvenes seleccionadas hasta lograr su objetivo. 

El vestuario es llamado "Lágrimas del sombrerón" y fue diseñado por el guatemalteco Maximiliano Reyes

Ana reinterpreta la historia del lado femenino y en el traje, las lágrimas representan resiliencia y el sombrero simboliza libertad, identidad y poder femenino, transformando el miedo en belleza y el grito en fuerza.

El evento se desarrolló la madrugada de este lunes, hora de Guatemala. 

